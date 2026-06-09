Poco antes del lanzamiento de Resolute Raccoon, Martin Wimpress soltaba una bomba en la comunidad Linux: abandonaba el proyecto Ubuntu MATE que había estado liderando desde hacía más de una década. Hubo muchas dudas después de eso, y el terremoto fue de tal magnitud para el sabor oficial de Ubuntu que ni siquiera lanzaron Ubuntu MATE 26.04. Tras todo esto, lo lógico era dudar de si seguirían adelante o no, pero las dudas se han disipado en un hilo en el Discourse oficial de la edición MATE de Ubuntu.

En dicho hilo hay un FAQ (Preguntas Frecuentes) que responde a muchas preguntas. Para empezar, qué pasa con los usuarios de 25.10. La respuesta es que pueden actualizar al set de paquetes de Ubuntu 26.04 con todos los paquetes de MATE que hay en el archivo de Ubuntu. Por otra parte, también se puede instalar el escritorio instalando el paquete ubuntu-mate-desktop.

Ubuntu MATE 26.10 sí debería llegar

Pero lo más interesante llega cuando Thomas Ward asegura que un nuevo equipo ha dado un paso al frente y ya está trabajando en gestionar el sabor oficial. Aún no se han presentado formalmente, pero parece un hecho. Entre otras cosas, este equipo ya está trabajando en cubrir todo lo que faltaba, y es más que probable que sí haya Ubuntu Mate 26.10 este octubre.

Además, también están corrigiendo errores en el escritorio. Sumado, aunque alguien esté en 25.10, la base de 26.04 y todo lo demás hará que no haya demasiada diferencia. De hecho, según explica Ward, la única diferencia es que no ha habido una ISO de instalación de Resolute Raccoon. Thomas acaba diciendo que descansemos con calma, que MATE no se va.

En realidad, es algo que alegra saber. En lo personal, MATE me salvó y me permitió seguir usando el sistema de Canonical cuando Unity no funcionaba en mi pequeño portátil de aquel momento. Sólo lo dejé por fallos de mi hardware en otro portátil, pero guardo buenos recuerdos de este sabor y es bueno que continúen.