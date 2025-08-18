Hasta este año, Canonical empezaba el desarrollo de una nueva versión de Ubuntu en abril-mayo/octubre-noviembre y poco después empezaba a lanzar las Daily Build. Desde hace unos meses también empezó a lanzar las Snapshots, unas imágenes que empiezan en un punto más estable, pero que luego se actualizan igual que las Daily Build. Es posible que pronto haya otras imágenes de desarrollo de Ubuntu, otro tipo de Daily Build que ahora mismo se conocen como «Dangerous».

¿Qué son las imágenes «Dangerous»? Tal y como explican en OMG! Ubuntu!, son un tipo de imágenes que aún se están debatiendo y cuyo nombre es provisional. El motivo por el que usarían un nombre diferente sería por que usan canales «edge» para paquetes snap, runtimes y drivers, con la potencial inestabilidad que significaría eso.

Ubuntu «Dangerous» no sería para casi nadie

Estas imágenes serán principalmente para los trabajadores de Canonical y desarrolladores de distribuciones. Para nada será buena idea usarla para un usuario final. Entre lo que estará en el canal «edge» encontraremos los controladores, y es fácil imaginar qué puede pasar si uno de ellos falla y quien está usando ese sistema no sabe cómo solucionarlo. Será para usuarios algo más que avanzados.

Y el beneficio de usar ese software por parte de otro tipo de usuarios sería prácticamente nulo. Por poner un ejemplo, yo tengo la versión de desarrollo de Ubuntu 25.10 en una máquina virtual. No tengo quejas de su funcionamiento, pero veo más errores de los que me gustaría ver. La experiencia es relativamente estable, y uso esa máquina virtual para compartir con nuestros lectores lo que llegará a Ubuntu. Las imágenes «Dangerous» no me ofrecerían nada extra, más allá de algún sobresalto de más.

Por otra parte, los desarrolladores las usarán de bancos de pruebas para mejorar el software incluso antes de que lleguen a las Daily Build. Una herramienta o vía más de para mejorar.