No sé si hay muchos de nuestros lectores que usen esto, pero tenemos que cubrir la noticia porque en ella aparecen dos palabras: la primera es Ubuntu, y es el tema central de este blog; la segunda es Linux, y ese es el otro tema principal de Ubunlog. Si estáis buscando «Linux» en el titular y no lo encontráis, probablemente sea porque no sabéis que WSL son las siglas de «Windows Subsystem for Linux». Desde que se presentó se podían instalar distribuciones Linux dentro de Windows, pero desde hoy existe Ubuntu Preview on WSL.

¿Qué es Ubuntu Preview on WSL? Bueno, básicamente es lo mismo que teníamos hasta ahora, con una pequeña diferencia. Ahora, además de instalar las últimas versiones, y las LTS aún soportadas, se podrán instalar las versiones en fase de desarrollo. Hace unos instantes publicábamos la noticia de que ya se podía descargar la primera ISO de Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu, y poco después ha llegado otra noticia que explica justamente que se podrá instalar esa versión en WSL.

Ubuntu Preview on WSL ya permite probar Kinetic Kudu en Windows

Cabe recordar que ya se puede hacer que la interfaz de un sistema operativo Linux se vea completa bajo Windows si se hace uso de una herramienta de escritorio virtual.

Tal y como explican en la nota oficial:

Esta aplicación entrega las últimas compilaciones diarias de Ubuntu WSL directamente a su máquina Windows. Por increíble que parezca, no debería sorprender que no se recomiende para el desarrollo de producción. Puede ser inestable y tendrá errores. Pero si quieres echar un vistazo al futuro de Ubuntu, o para ayudar a identificar problemas y mejoras, ¡puede ser la aplicación para ti!

En la nota dicen que sólo se podían instalar versiones LTS, y será verdad si lo dicen ellos, pero también lo es que se podía actualizar para usar una versión no LTS. En cualquier caso, esto interesa sobre todo a desarrolladores que no sólo quieran tener Ubuntu instalado en su Windows, si no que lo que quieran sea la versión que está en fase de desarrollo.