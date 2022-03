Ubuntu Pro ¿en Ubuntu 22.04?

Ubuntu 22.04 no vendrá con configuraciones por defecto para habilitar Ubuntu Pro, como se planeó originalmente. Un cambio menor que no afectará a la mayoría de usuarios que deseen instalar el sistema operativo de Canonical, pero que sí lo hará en algunos que usan esta distro para desarrollo. Sin embargo, la noticia ha preocupado a algunos usuarios, y muchos se preguntan el motivo de por qué se ha hecho ahora este anuncio tan tardío.

Esta iniciativa de eliminar Ubuntu Pro de la distro por defecto ha llegado en un momento bastante tardío del desarrollo. Y todo debido a que se ha demorado el backend, por lo que han decidido eliminar la configuración Ubuntu Pro y solo mostrar la configuración de Livepatch como anteriormente. Sin embargo, los desarrolladores aseguran que se volverá a agregar en el futuro.

Ubuntu Pro es una configuración premium de Ubuntu diseñada para desarrolladores, entornos empresariales, y uso profesional. Ofrece un entorno DevOps más seguro, con parches de seguridad, soporte para 10 años, etc.

Livepatch es otra función del kernel para el sistema de Canonical por la cual no tendrás que reiniciar tras ciertas actualizaciones.

En definitiva, si eres usuarios de Ubuntu, no te preocupes por el soporte de Ubuntu Pro, no es algo que te afectará. Ubuntu Pro es el nuevo Ubuntu Advantage, que está dirigido principalmente a entornos empresariales y usuarios que lo usan para el ámbito profesional. Y es que esta configuración aportaba medidas de seguridad mucho más estrictas y algunas otras ventajas como evitar reinicios tras algunas actualizaciones.

Todo a cambio de pagar una cuota a Canonical para que te provea de este servicio adicional. No obstante, se podría usar de forma totalmente gratuita, pero no es aconsejable. De hecho, deberías ver algunas advertencias si decides usarlo de forma gratuita para usuarios domésticos. Es decir, no deberías usar la versión gratuita en proceso.

Para más información sobre Ubuntu Pro – Ver web oficial