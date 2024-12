Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 10

Hoy, continuamos con una nueva publicación de nuestra serie de artículos (Parte 10) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta, exploraremos 3 apps más de la categoría de Desarrollo, cuyos nombre son: Simply Fortran, LibrePCB y Parca. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Al igual que, en las publicaciones (partes) anteriores, hoy en esta parte 10 continuaremos conociendo aplicaciones de la categoría de Desarrollo, y estás son las siguientes:

Parca es genial software para centros de datos que permite la creación continua de perfiles para el análisis del uso de la CPU y la memoria. Y su objetivo es facilitar el ahorro de costes de infraestructura, por medio del mejoramiento del rendimiento y aumento de la fiabilidad de las plataformas monitorizadas. Y para ello, cuenta con un sencillo lenguaje de consulta basado en un selector de etiquetas, que se utiliza para seleccionar las dimensiones que se incluirán en una consulta. Además, su interfaz de usuario web implementa el autocompletado para que esto sea lo más sencillo posible para los principiantes. Por ultimo, incluye un innovador y unico perfilador llamado eBPF Profiler, el cual, utiliza tecnología eBPF que le permite descubrir automáticamente objetivos de Kubernetes o systemd en toda la infraestructura monitorizada con muy poca sobrecarga. Y es compatible con C, C++, Rust, Go y más.