Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 11

Hoy, 3 de enero de 2025, primeramente y de parte de todo el equipo de nuestro querido Blog Ubunlog, les deseamos un feliz, exitoso y bendecido inicio de año, tanto en lo personal, como familiar y profesional. Y como de costumbre, al inicio de cada mes, hoy continuamos con una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 11) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta, daremos a conocer brevemente 3 apps más de la categoría de Desarrollo, cuyos nombre son: Wave Terminal, LXD y Apache Ant. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre la parte 11 de las apps de la «Ubuntu Snap Store», les recomendamos explorar el anterior contenido relacionado de esta serie, al finalizar de leerlo:

Al igual que, en las publicaciones (partes) anteriores, hoy en esta parte 11 continuaremos conociendo aplicaciones de la categoría de Desarrollo, y estás son las siguientes:

Wave Terminal es un terminal de código abierto que puede ejecutar widgets gráficos, controlados e integrados directamente con la CLI. Incluye un terminal base, un explorador de directorios, vistas previas de archivos (imágenes, multimedia, Markdown), un editor gráfico (para archivos de código/texto), un explorador web y un chat de IA integrado. Wave no es solo otro emulador de terminal; es una nueva forma de pensar en cómo se construyen los terminales.

Explorar Wave Terminal en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Explorar LXD en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Apache Ant es una biblioteca Java y una herramienta de línea de comandos cuya misión es controlar los procesos descritos en los archivos de compilación como objetivos y puntos de extensión dependientes entre sí. El principal uso conocido de Ant es la compilación de aplicaciones Java. Ant proporciona una serie de tareas integradas que permiten compilar, ensamblar, probar y ejecutar aplicaciones Java. Ant también se puede utilizar de forma eficaz para crear aplicaciones que no sean Java, por ejemplo, aplicaciones C o C++.