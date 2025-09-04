Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 19

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 19) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta oportunidad, daremos a conocer brevemente 3 apps más de la categoría de Desarrollo, cuyos nombre son: GoLand, Juju y Charmcraft. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 17

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre la parte 19 de las apps de la «Ubuntu Snap Store», les recomendamos explorar el anterior contenido relacionado de esta serie, al finalizar de leerla:

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store – Parte 19

Parte 19 sobre las apps de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

GoLand

GoLand es un IDE de JetBrains, que ofrece un potente entorno de desarrollo integrado que hace que el desarrollo en Go sea una experiencia más productiva y agradable. GoLand ofrece un conjunto de características como el completado inteligente de código, refactorizaciones seguras con deshacer en un solo paso, un potente depurador integrado y detección de errores sobre la marcha con soluciones rápidas. Explorar caracteristicas

Explorar GoLand en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Juju

Juju es un motor de orquestación de código abierto para operadores de software que permite la implementación, la integración y la gestión del ciclo de vida de aplicaciones a cualquier escala y en cualquier infraestructura mediante charms. Teniendo presente que, un Charm es un operador, es decir, una lógica de negocio funcional y completa encapsulada en paquetes de software reutilizables que automatizan todos los aspectos de la vida de una aplicación. Por ello, Juju y Charms trabajan juntos para proporcionar una solución operativa independiente de la nube y de las aplicaciones para cualquier operación importante (aprovisionamiento, instalación, configuración, integración, escalado, actualización, entre otros) en cualquier tipo de nube (Kubernetes o Máquinas fisicas). Explorar Tutorial exploratorio

Explorar Juju en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Charmcraft

Charmcraft es una herramienta de línea de comandos que permite a los creadores de charms crear, publicar y gestionar (inicializar, empaquetar y publicar) operadores charm (juju) para Kubernetes, Metal y máquinas virtuales. Con esta herramienta, al inicializar un proyecto se generan todos los archivos necesarios, que pueden adaptarse a una aplicación modificando el YAML y el Python basado en Ops en el contenido de la plantilla precargada. Para aplicaciones Django, FastAPI, Flask y Go, las extensiones de Charmcraft simplifican aún más este proceso, ya que solo requieren pequeños cambios en YAML después de la inicialización. Y por ello, con solo unos pocos comandos, los creadores de charms pueden usar Charmcraft para empaquetar un charm y publicarlo en Charmhub. Explorar documentación introductoria

Explorar Charmcraft en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Por último, para conocer y explorar más Apps de Desarrollo dentro de la «Ubuntu Snap Store» les dejamos los siguientes enlaces: Enlace 1 y Enlace 2.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta nueva publicación sobre estas 3 nuevas aplicaciones más (GoLand, Juju y Charmcraft) de las muchas que podemos encontrar dentro de la «Ubuntu Snap Store», coméntanos tus impresiones sobre las mismas, si así lo deseas. O en su defecto, sobre algunas otras abordadas anteriormente o u otras que sería genial dar a conocer en el futuro. Y el mes próximo, continuaremos explorando muchas otras apps más de dicha Tienda oficial de Canonical para el Software de Ubuntu (Snapcraft.io), para así seguir dando a conocer sobre este genial y cada vez más usado catálogo de aplicaciones.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.