Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 20

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 20) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta oportunidad, daremos a conocer brevemente 3 apps más de la categoría de Desarrollo, cuyos nombre son: Strace Static, Crystal y Gazebo. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store – Parte 20

Parte 20 sobre las apps de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

Strace Static

Strace Static es una utilidad de espacio de usuario de diagnóstico, depuración e instrucción con una interfaz de línea de comandos tradicional para Linux. Se utiliza para supervisar y manipular las interacciones entre los procesos y el kernel de Linux, incluyendo llamadas al sistema, entregas de señales y cambios de estado del proceso. El funcionamiento de strace es posible gracias a la función del kernel conocida como ptrace. Este paquete snap de strace se utiliza internamente en snapd, cuando se utiliza la orden de comando «snap run –strace» para depurar el comportamiento de la aplicación bajo confinamiento snap. Explorar configuración del paquete

Explorar Strace Static en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Crystal

Crystal es un lenguaje de programación con interesantes objetivos, tales como el tener una sintaxis similar a Ruby (aunque no es compatible con él); el empleo de verificación de tipos estática, sin necesidad de especificar el tipo de variables ni los argumentos de los métodos; la capacidad de poder invocar código C mediante la escritura de enlaces en Crystal; y el poder contar con evaluación y generación de código en tiempo de compilación para evitar código repetitivo. Todo esto lo convierte en un lenguaje de programación ideal para poder compilar a código nativo eficientemente. Explora su compilador en línea

Explorar Crystal en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Gazebo

Gazebo (anteriormente conocido como Ignition) es un simulador de robótica de código abierto mantenido por Open Robotics. Por lo cual, ofrece a los usuarios la capacidad de poder tener acceso a física, renderizado y modelos de sensores de alta fidelidad. Además, ofrece a los usuarios y los desarrolladores de múltiples puntos de acceso a la simulación, incluyendo una interfaz gráfica de usuario, complementos, paso de mensajes asíncrono y servicios. Por último, ofrece un enfoque innovador a la simulación con un conjunto completo de herramientas de bibliotecas de desarrollo y servicios en la nube que facilitan la simulación. Lo que hace posible, por ejemplo, la iteración rápida de nuevos diseños físicos en entornos realistas con flujos de sensores de alta fidelidad. Favoreciendo así, la ejecución de estrategias de control en condiciones de seguridad, y la simulación en pruebas de integración continua. Explorar documentación introductoria

Explorar Gazebo en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Por último, para conocer y explorar más Apps de Desarrollo dentro de la «Ubuntu Snap Store» les dejamos los siguientes enlaces: Enlace 1 y Enlace 2.

