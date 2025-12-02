Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 22

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 22) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta oportunidad, daremos a conocer brevemente 4 apps más de la categoría de Desarrollo, cuyos nombre son: Apache Groovy, Rustup, Kompare y .NET Core SDK. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store – Parte 22

Parte 22 sobre las apps de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

Apache Groovy

Apache Groovy es un potente lenguaje de programación multiparadigma para la plataforma Java, diseñado para mejorar la productividad de los desarrolladores gracias a una sintaxis concisa, familiar y fácil de aprender. Se integra a la perfección con cualquier biblioteca de Java y ofrece potentes mejoras y funciones de productividad, incluyendo funciones de scripting, creación de lenguajes específicos de dominio, metaprogramación en tiempo de ejecución y de compilación, y programación funcional. En consecuencia, se puede considerar que es como una súper versión de Java, puesto que admite la mayoría de la sintaxis de Java, pero permite una sintaxis más simple para muchas construcciones; admite todas las bibliotecas de Java, pero proporciona muchas extensiones y sus propias bibliotecas de productividad; tiene una naturaleza dinámica como Python, lo que significa que es muy potente, fácil de aprender y productivo. Y opcionalmente tiene una naturaleza estática como Java y Kotlin, lo que lo hace rápido y proporciona verificación de tipos adicional cuando se desea. Saber más sobre Apache Groovy

Explorar Apache Groovy en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Rustup

Rustup es la herramienta de instalación del lenguaje de programación Rust desde los canales de lanzamiento oficiales, lo que permite cambiar fácilmente entre compiladores estables, beta y nocturnos y mantenerlos actualizados. Simplifica la compilación cruzada con compilaciones binarias de la biblioteca estándar para plataformas comunes. Además, funciona en todas las plataformas compatibles con Rust. Por ende, tambien se le considera un multiplexor de cadenas de herramientas (toolchains), por lo que es capaz de instalar y administrar varias cadenas de herramientas de Rust, y de presentar mediante un único conjunto de herramientas instalado en ~/.cargo/bin. Los ejecutables rustc y cargo instalados en ~/.cargo/bin son proxies que delegan en la cadena de herramientas real. En definitiva, esta herramienta proporciona mecanismos para cambiar fácilmente la cadena de herramientas activa reconfigurando el comportamiento de los proxies. Saber más sobre Rustup

Explorar Rustup en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Kompare

Kompare es un programa de escritorio con interfaz gráfica de usuario que permite visualizar y combinar las diferencias entre los archivos fuente. Permite comparar diferencias en archivos o el contenido de carpetas. Admite diversos formatos de diff y ofrece numerosas opciones para personalizar la información mostrada. Y entre sus características más destacadas se encuentran algunas como la comparación recursiva de diferencias en archivos o el contenido de carpetas, la admisión de diversos formatos de diff y numerosas opciones para personalizar la información mostrada. Además, permite la creación y aplicación de parches para ampliar su potencial. Por ultimo, ee usa principalmente en GNU/Linux y otros sistemas operativos similares a Unix, así como en Windows. Y en realidad, Kompare no calcula las diferencias entre los archivos comparados, sino que es simplemente una interfaz gráfica para la utilidad de la línea de comandos diff. Saber más sobre Kompare

Explorar Kompare en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

.NET Core SDK

.NET Core SDK o la plataforma .NET es un framework rápido, liviano y modular diseñado para crear aplicaciones multiplataforma que se ejecutan sin problemas en GNU/Linux, macOS y Windows. Tambien, destaca que se desarrolla y mantiene como un proyecto gratuito y de código abierto en la plataforma GitHub. Además, con él puede usar varios lenguajes, editores y bibliotecas para crear juegos y aplicaciones para la Web, dispositivos móviles y de escritorio, y el Internet de las cosas (IoT). Tambien, se le suele denominar a veces como un entorno de ejecución de «código administrado». Debido a que utiliza un recolector de elementos no utilizados para la gestión de memoria y porque aplica la seguridad de tipos y memoria. El entorno de ejecución de .NET también virtualiza (o abstrae) diversos conceptos del sistema operativo y hardware, como la memoria, los subprocesos y las excepciones. Y este entorno de ejecución está diseñado para admitir múltiples lenguajes de programación. Por ejemplo, admite C#, F# y Visual Basic, diseñados en colaboración con la comunidad. Saber más sobre .NET Core SDK

Explorar .NET Core SDK en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Por último, para conocer y explorar más Apps de Desarrollo dentro de la «Ubuntu Snap Store» les dejamos los siguientes enlaces: Enlace 1 y Enlace 2.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta nueva publicación sobre estas 4 nuevas aplicaciones más (Apache Groovy, Rustup, Kompare y .NET Core SDK) de las muchas que podemos encontrar dentro de la «Ubuntu Snap Store», coméntanos tus impresiones sobre las mismas, si así lo deseas. O en su defecto, sobre algunas otras abordadas anteriormente u otras que sería genial dar a conocer en el futuro. Y el mes próximo, continuaremos explorando muchas otras apps más de dicha Tienda oficial de Canonical para el Software de Ubuntu (Snapcraft.io), para así seguir dando a conocer sobre este genial y cada vez más usado catálogo de aplicaciones.

