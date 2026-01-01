Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 23

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 23) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta oportunidad, daremos a conocer brevemente 3 apps más de la categoría de Desarrollo, cuyos nombre son: Rerun, DataSpell y Termius Beta. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 22

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store – Parte 23

Parte 23 sobre las apps de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

Rerun

Rerun es una plataforma de datos para IA física que ayuda a comprender y mejorar procesos complejos que involucran datos multimodales de gran valor, como 2D, 3D, texto, series temporales y tensores. Combina un registro de datos simple y flexible con un potente visualizador y motor de consulta, diseñado específicamente para dominios como robótica, computación espacial, IA incorporada, visión artificial, simulación y cualquier sistema que involucre sensores y señales que evolucionen con el tiempo. En consecuencia, se le considera una herramienta que está construyendo una pila de datos multimodal idonea para modelar, ingerir, almacenar, consultar y visualizar datos de tipo robótico. Por lo que, se le utiliza en áreas como robótica, IA espacial y corporizada, medios generativos, procesamiento industrial, simulación, seguridad y salud. Por ultimo, vale destacar que es fácil de usar, y su SDK (disponible para C++, Python y Rust) es útil para registrar datos como imágenes, tensores, nubes de puntos y texto. Además, sus registros se transmiten al Visor de Rerun para visualización en vivo o a un archivo para su uso posterior. Saber más sobre Rerun

Explorar Rerun en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

DataSpell

DataSpell es un nuevo Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de JetBrains, diseñado específicamente para quienes participan en el análisis exploratorio de datos y la creación de prototipos de modelos de aprendizaje automático. DataSpell combina la interactividad de los cuadernos Jupyter con la asistencia inteligente de programación en Python y R de PyCharm en un entorno ergonómico. Además, vale destacar que, en su actual versión disponible (2025.3), esta herramienta continúa su misión de aumentar la productividad de los analistas de datos con la ayuda de la IA. Razón por la cual, ahora, además de mejorar su propio agente de IA, esta versión amplía sus opciones al introducir el acceso directo a Claude Agent desde el IDE, mientras que, pronto añadirá más agentes. Por ultimo, también incluye importantes avances en el flujo de trabajo de visualización y mejoras en Jupyter. Saber más sobre DataSpell

Explorar DataSpell en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Termius Beta

Termius Beta es un moderno cliente SSH diseñado para la productividad y la colaboración. Termius te permite a ti y a tu equipo colaborar en bóvedas cifradas en la nube y conectarse con un solo clic desde cualquier dispositivo. Al aprovechar el enfoque de Termius para organizar y gestionar la información de conexión, puedes reducir significativamente el tiempo dedicado a la conexión y la resolución de problemas. La mayoría de los clientes SSH almacenan las sesiones como cadenas de conexión independientes. Esto añade carga mental cuando se pueden usar múltiples protocolos con el mismo dispositivo remoto. Termius simplifica esto utilizando hosts para representar la máquina remota con todos los protocolos utilizados para la conexión. Por ultimo, ya sea es su versión estable o beta, dicho programa puede utilizarse tanto de forma gratuita como paga (comercial). Saber más sobre Termius

Explorar Termius Beta en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Por último, para conocer y explorar más Apps de Desarrollo dentro de la «Ubuntu Snap Store» les dejamos los siguientes enlaces: Enlace 1 y Enlace 2.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta nueva publicación sobre estas 3 nuevas aplicaciones más (Rerun, DataSpell y Termius Beta) de las muchas que podemos encontrar dentro de la «Ubuntu Snap Store», coméntanos tus impresiones sobre las mismas, si así lo deseas. O en su defecto, sobre algunas otras abordadas anteriormente u otras que sería genial dar a conocer en el futuro. Y el mes próximo, continuaremos explorando muchas otras apps más de dicha Tienda oficial de Canonical para el Software de Ubuntu (Snapcraft.io), para así seguir dando a conocer sobre este genial y cada vez más usado catálogo de aplicaciones.

