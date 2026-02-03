Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 24

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 24) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta oportunidad, daremos a conocer brevemente 3 apps más de la categoría de Desarrollo, cuyos nombre son: Microsoft Azure Storage Explorer, Spectrum Analyser y Mergiraf. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 23

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre la parte 24 de las apps de la «Ubuntu Snap Store», les recomendamos explorar el anterior contenido relacionado de esta serie, al finalizar de leerla:

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store – Parte 24

Parte 24 sobre las apps de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

Microsoft Azure Storage Explorer

Microsoft Azure Storage Explorer es una genial herramienta de software que permite administrar fácilmente los datos de una cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure Storage. En consecuencia, con ella se puede cargar, descargar y administrar fácilmente, los datos desde contenedores de blobs, recursos compartidos de archivos, colas, tablas y discos de máquinas virtuales. Tambien, controlar el acceso y el uso compartido mediante reglas CORS, ACL y más. En definitiva, es una vía idonea para administrar multiples cuentas de almacenamiento y múltiples suscripciones en Azure, Azure Stack y la nube gubernamental, sobre todo, gracias a su interfaz gráfica de usuario (GUI) accesible, intuitiva y con numerosas funciones para la administración completa de los recursos de almacenamiento en la nube. Y por su puesto, ofrece funciones de seguridad robustas, como el uso compartido de recursos entre orígenes y la firma de acceso compartido, para proteger el acceso a sus datos dondequiera que esté. Saber más sobre Microsoft Azure Storage Explorer

Explorar Microsoft Azure Storage Explorer en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Spectrum Analyser

Spectrum Analyser es una herramienta diseñada para realizar ingeniería inversa en juegos y programas de ZX Spectrum. Combina emulador, depurador y desensamblador interactivo. Los programas se cargan y ejecutan en el emulador, y su estado se puede inspeccionar con las herramientas proporcionadas. Adicionalmente, incluye otras características destacadas como una capacidad de anotación interactiva (etiquetas, funciones y comentarios) y de Scripting Lua para visores personalizados; una Ventana de observación, un Formato de memoria como byte, palabra, mapa de caracteres, mapa de bits, entre otros; y Puntos de interrupción (en la ejecución del código, acceso a memoria, NMI, IRQ, entrada y salida). En definitiva, Spectrum Analyser busca automatizar al máximo el proceso manual. Incorpora un emulador, lo que significa que puede detectar automáticamente qué ubicaciones de memoria son código cuando se ejecutan. Cuanto más juegues, más código descubrirá. Saber más sobre Spectrum Analyser

Explorar Spectrum Analyser en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Mergiraf

Mergiraf es un controlador de fusión de Git con reconocimiento de sintaxis. Por ende, es capaz de resolver una amplia gama de conflictos de fusión de Git. Lo cual, se debe a que conoce los árboles de los archivos gestionados. Y gracias a la comprensión del lenguaje utilizado, a menudo puede conciliar las necesidades de ambas partes. Sin embargo, y en caso de ser necesario, se le puede enseñar un nuevo lenguaje de forma completamente declarativa. En definitiva, es un animal no violento, por lo que prefiere eso a los imperativos. Y dado que, las heurísticas de fusión con reconocimiento de sintaxis a veces pueden ser demasiado optimistas al considerar un conflicto resuelto. Mergiraf se esfuerza por ser precavido y conservar los marcadores de conflicto en el archivo al detectar casos sospechosos. En consecuencia, si logra resolver todos los conflictos por sí solo, Mergiraf puede ser de gran apoyo en estas minuciososas y delicadas tareas. Saber más sobre Mergiraf

Explorar Mergiraf en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta nueva publicación sobre estas 3 nuevas aplicaciones más (Microsoft Azure Storage Explorer, Spectrum Analyser y Mergiraf) de las muchas que podemos encontrar dentro de la «Ubuntu Snap Store», coméntanos tus impresiones sobre las mismas, si así lo deseas. O en su defecto, sobre algunas otras abordadas anteriormente u otras que sería genial dar a conocer en el futuro. Y el mes próximo, continuaremos explorando muchas otras apps más de dicha Tienda oficial de Canonical para el Software de Ubuntu (Snapcraft.io), para así seguir dando a conocer sobre este genial y cada vez más usado catálogo de aplicaciones.

