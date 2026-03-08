Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 25

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 25) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta oportunidad, comenzaremos con la primera publicación correspondiente a 3 apps más, pero de la categoría de aplicaciones sociales, cuyos nombre son: Telegram, Slack y Rocket.Chat. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 24

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre la parte 25 de las apps de la «Ubuntu Snap Store», les recomendamos explorar el anterior contenido relacionado de esta serie, al finalizar de leerla:

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store #25: Categoría de aplicaciones sociales – Parte 1

Edición 25: Parte 1 sobre las apps sociales de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

Telegram

Telegram es una aplicación de mensajería enfocada en la velocidad y seguridad, es súper rápida, simple y gratuita. Puedes usar Telegram en todos tus dispositivos al mismo tiempo. Y en ella, tus mensajes se sincronizan a la perfección a través de cualquiera de tus teléfonos, tablets o computadoras. Además, es una de las 5 apps más descargadas del mundo con más de 1000 millones de usuarios activos. Con Telegram, puedes enviar mensajes, fotos, videos y archivos de cualquier tipo (doc, zip, mp3, etc.), así como también crear grupos de hasta 200.000 personas o canales para hacer difusiones a audiencias ilimitadas. Puedes escribir a tus contactos del teléfono y encontrar personas a través de sus nombres de usuario. Como resultado, Telegram es como los SMS y el correo electrónico combinados, y puede satisfacer todas tus necesidades de mensajería personal o de negocios. Además, ofrece llamadas de voz y videollamadas con cifrado end-to-end, así como chats de voz en grupos que permiten miles de participantes. Saber más sobre Telegram

Explorar Telegram en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Slack

Slack es una aplicación de comunicación y colaboración en equipo que permite y facilita que desde un solo lugar puedas optimizar tu trabajo, tanto si trabajas en una gran empresa como en una pequeña. En ella puedes programar y completar tu lista de tareas pendientes y avanzar en tus proyectos reuniendo a las personas, las conversaciones, las herramientas y la información adecuadas. Además, puedes tenerla instalada y disponible en cualquier dispositivo, para que puedas encontrar y acceder a tu equipo y a tu trabajo, ya sea desde tu escritorio o desde cualquier lugar. Ten presente que, actualemente las organizaciones de más rápido crecimiento del mundo eligen Slack, la plataforma conversacional basada en IA, porque simplifica, hace más agradable y productivo el trabajo. Sobre ella, se envían más de 700 millones de mensajes y se ejecutan casi 3 millones de flujos de trabajo para realizar el trabajo, ya que equipos de todos los tamaños y sectores confían en la plataforma para crecer y aumentar su productividad. Saber más sobre Slack

Explorar Slack en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Rocket.Chat

Rocket.Chat es una plataforma de comunicación que unifica mensajería, voz, video, IA y aplicaciones de misión crítica, lo que garantiza seguridad, cumplimiento y eficiencia operativa inigualables para gobiernos, defensa y organizaciones de infraestructura crítica que operan en entornos de alto riesgo. Además, ofrece múltiples opciones de implementación para adaptarse a las diferentes necesidades de infraestructura, incluyendo servidores autogestionados, configuraciones alojadas en la nube y entornos seguros con aislamiento. Por ultimo, como alternativa de código abierto a Slack, es una buena opción por su similitud con esta y su facil implementación. Además cuenta con todas las funciones esenciales para facilitar la comunicación adecuada, junto con la opción de comenzar de forma gratuita, y optar por el servicio alojado por el equipo de Rocket.Chat o implementarlo sobre tu propio servidor. Saber más sobre Rocket.Chat

Explorar Rocket.Chat en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Por último, para conocer y explorar más Apps de la categoría Social dentro de la «Ubuntu Snap Store» les dejamos el siguiente enlace: Social.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta nueva publicación sobre estas 3 primeras aplicaciones de la categoría de aplicaciones sociales (Telegram, Slack y Rocket.Chat), que forman parte de un conjunto enorme de muchas que podemos encontrar dentro de la «Ubuntu Snap Store», coméntanos tus impresiones sobre las mismas, si así lo deseas. O en su defecto, sobre algunas otras abordadas anteriormente u otras que sería genial dar a conocer en el futuro. Y a partir de este mes, publicaremos 2 entradas de esta serie para así avanzar más rápido en darles a conocer sobre muchas otras apps más de dicha Tienda oficial de Canonical para el Software de Ubuntu (Snapcraft.io).

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras).