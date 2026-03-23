Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 26

Hoy, como de costumbre, al final de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 26) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta nueva oportunidad, comenzaremos con la segunda publicación correspondiente a 3 apps más, de la categoría de aplicaciones sociales, cuyos nombre son: Konversation, Flock y Mattermost Desktop. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 25

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre la parte 26 de las apps de la «Ubuntu Snap Store», les recomendamos explorar el anterior contenido relacionado de esta serie, al finalizar de leerla:

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store #26: Categoría de aplicaciones sociales – Parte 2

Edición 26: Parte 2 sobre las apps sociales de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

Konversation

Konversation es un cliente de IRC (Internet Relay Chat) fácil de usar, desarrollado por KDE. Proporciona acceso sencillo a redes IRC estándar como Libera, donde se encuentran los canales IRC de KDE. Y entre sus caracteristicas más destacadas se pueden mencionar algunas como la inclusión de funciones IRC estándar, la Compatibilidad con servidores SSL y con el uso de marcadores. Además, posee una Interfaz gráfica de usuario intuitiva, y es capaz de gestionar múltiples servidores y canales en una sola ventana. Tambien, permite la transferencia de archivos DCC, la gestión de múltiples identidades para diferentes servidores, la capacidad de modificar los textos y los colores, la visualización en pantalla de las notificaciones, la detección automática de UTF-8, y la compatibilidad con codificación por canal, la compatibilidad con temas para iconos de apodo. Por ultimo, vale mencionar que, esta aplicación es altamente configurable. Saber más sobre Konversation

Explorar Konversation en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Flock

Flock es una aplicación de oficina que se enfoca en hacer posible, el poder organizar todas las conversaciones, aplicaciones y herramientas de un equipo de trabajo en un solo lugar, para que todos su miembros puedan concentrarte en lo importante: terminar el trabajo lo más rápido posible. Y entre sus caracteristicas más destacadas se pueden mencionar algunas como el iniciar conversaciones con otros miembros de un equipo, desde y en cualquier lugar; además, permite conectar las herramientas y servicios empresariales más usados hoy en día en muchas empresas. Tambien, es capaz de convertir las conversaciones que se dan dentro de sí, en acciones con herramientas como listas de tareas, recordatorios y encuestas. Y de mantener sincronizado a cualquiera con su equipo de trabajo, mediante aplicaciones móviles y notificaciones de actividad. Saber más sobre Flock

Explorar Flock en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Mattermost Desktop

Mattermost Desktop es una plataforma segura y flexible diseñada para la nueva era de la colaboración. Y para ello, ofrece mensajería segura para el entorno laboral, protegida por un firewall propio (interno). Además, permite comentar temas en grupos privados, hacer conversaciones individuales o con todo el equipo. Tambien, permite compartir y visualizar archivos de imagen fácilmente, conectar sistemas internos con webhooks e implementar integraciones compatibles con Slack. Para equipos técnicos y operativos que ejecutan flujos de trabajo colaborativos de alta exigencia, Mattermost proporciona mensajería integrada para equipos, audio y pantalla compartida, automatización de flujos de trabajo y gestión de proyectos. Razón por la cual, gobiernos, bancos y gigantes tecnológicos utilizan dicha plataforma de colaboración segura para reducir riesgos y errores, a la vez que aceleran la productividad técnica. Saber más sobre Mattermost Desktop

Explorar Mattermost Desktop en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Por último, para conocer y explorar más Apps de la categoría Social dentro de la «Ubuntu Snap Store» les dejamos el siguiente enlace: Social.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta segunda publicación sobre estas 3 primeras aplicaciones de la categoría de aplicaciones sociales (Konversation, Flock y Mattermost Desktop), que forman parte de un conjunto enorme de muchas que podemos encontrar dentro de la «Ubuntu Snap Store», la Tienda oficial de Canonical para el Software de Ubuntu (Snapcraft.io), coméntanos tus impresiones sobre las mismas, si así lo deseas. O en su defecto, sobre algunas otras abordadas anteriormente u otras que sería genial dar a conocer en el futuro.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras).