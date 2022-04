Tras el pequeño paréntesis por Ubuntu Unity 22.04, volvemos a las versiones oficiales. Hace unos instantes se ha hecho oficial el lanzamiento de Ubuntu Studio 22.04, lo que es el 31º lanzamiento de la versión de Ubuntu destinada a los creadores de contenido. Nos recuerdan que, debido al cambio de escritorio de Xfce a KDE, no se soportan las actualizaciones desde versiones anteriores a Ubuntu Studio 21.10, por lo que no es posible actualizar desde Focal Fossa.

Las novedades que llegan junto a Ubuntu Studio 22.04 son muchas, en parte porque tenemos que tener en cuenta dos cosas: la primera es su razón de ser, sus aplicaciones, y en Jammy Jellyfish se han actualizado las aplicaciones multimedia principales; la segunda es el entorno gráfico, Plasma 5.24.

Novedades más destacadas de Ubuntu Studio 22.04

Linux 5.15.

Soportado durante tres años, hasta abril de 2023.

No lo mencionan, pero usa Plasma 5.24 y algunas aplicaciones de KDE Gear 21.12.3.

Firefox 99 como snap.

Studio Controls 2.1.3.

RaySession 0.12.2.

Carla 2.4.2.

jack-mixer 17.

lsp-plugins 1.1.31.

Krita 5.0.2.

Darktable 3.8.1.

Inkscape 1.1.2.

Digikam 7.5.0.

OBS Studio 27.2.3.

Kdenlive 21.12.3.

Blender 3.0.1.

Gimp 2.10.24.

Ardour 6.9.

Scribus 1.5.7.

MyPaint 2.0.1.

En cuanto a problemas, en Ubuntu Studio 22.04 no funciona el botón de fuentes de software de Discover. Dicen que una solución temporal es abrir Konsole y escribir sudo software-properties-qt para ir al mismo sitio. No se menciona para cuándo está programada la corrección del bug. Ubuntu Studio usa el mismo entorno gráfico que Kubuntu desde 20.10, y los fallos que le afecten a Kubuntu le pueden afectar a la versión Studio de Ubuntu.

Por otra parte, también comentan que no se recomienda subir a una nueva versión LTS hasta que se lance la primera actualización de punto, que está programada para julio de este año. No parece la mejor idea si tenemos en cuenta que Impish Indri dejará de recibir soporte por esas fechas y no se puede subir desde Focal Fossa, pero ahí queda la recomendación.

Ubuntu Studio 22.04 ya está disponible desde este enlace.