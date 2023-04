Poco a poco se van haciendo oficiales los lanzamientos de los sabores de la familia Ubuntu Lunar Lobster. Este es uno de esos sabores que pueden estar sometidos al debate de si hacen falta o no, pero la comunidad les apoyó cuando pensaron en desaparecer, así que siguen al pie del cañón. Como ellos mismos explican, comparte mucho con Kubuntu, de donde cogen la base, pero Ubuntu Studio 23.04 incluye por defecto el metapaquete de software para creadores de contenido.

Lo primero que dicen en la nota de novedades es que Ubuntu Studio 23.04, como las versiones anteriores desde que se pasaron a Plasma, comparte muchas funciones con Kubuntu, en donde se realizan ligeras modificaciones y se instalan las aplicaciones para generar contenido, bien sea de imagen, vídeo, audio o todo unido. Lo destacado de la versión Studio es este software, y es lo que incluyen en su lista de novedades propia.

Novedades de Ubuntu Studio 23.04

Aunque no hace falta fijarse mucho, ya que los hipervínculos de Ubunlog aparecen en naranja chillón, hay que prestar atención a su presencia, ya que se enlaza a información más extensa sobre algunas de las novedades, como las del kernel y el entorno gráfico.

Versión de ciclo normal soportada durante 9 meses, hasta enero de 2024.

Linux 6.2.

Plasma 5.27.

Algunas de las KDE Gear 22.12.

Como información, usa el instalador Calamares.

Últimas versiones de software como Firefox y Thunderbird. En el caso de que no aparezcan justo hoy, sí lo harán en los próximos días.

Audio : PipeWire no es el servidor de sonido por defecto, pero se recomienda su uso para un audio profesional. En este enlace (en inglés) explican cómo hacer el cambio de ida y vuelta entre las dos opciones. No han querido dar el salto definitivo a PipeWire porque no funciona bien en todos los escenarios, y en su lugar han propuesto la anterior alternativa. Studio Controls ya no se incluye por defecto, pero se puede instalar con ubuntustudio-pulseaudio-settings. Ver enlace anterior para más información. RaySession 0.13.0. Carla 2.5.4. lsp-plugins 1.2.5. Audacity 3.2.4. Ardour 7.3.0. Patchance 1.0.0 (nuevo).

: Gráficos : Krita 5.1.5. Darktable 4.2.1. digiKam 8.0.0.

: Vídeo : OBS Studio 29.0.2. Blender 3.4.1. Kdenlive 22.12.3. Freeshow 0.8.0. OpenLP 3.0.2. Q Light Controller Plus 4.12.6.

: Otros : Scribus 1.5.8. MyPaint 2.0.1. InkScape 1.2.2.

:

NOTA: gran parte de Ubuntu Studio 23.04 o cualquier otra versión guarda relación con aplicaciones o programas. El equipo de desarrolladores facilita una nota de lanzamiento horas antes del lanzamiento de la versión estable, y nosotros nos hemos basado en ella para publicar este artículo. Por lo tanto, es posible que alguna de las numeraciones anteriores no se corresponda con lo que hay en la ISO final.

¿Actualizar ya?

Siempre que me preguntan, y la cuestión es sobre versiones de Ubuntu, yo respondo un poco lo mismo: si se está en una versión de ciclo normal, como ahora mismo sería el caso de Ubuntu Studio 22.10, subir es una obligación, o de lo contrario se perderá el soporte dentro de tres meses. Los usuarios de versiones LTS deberían esperar a 24.04 como poco, ya que la base es más estable.

Ahora bien, Ubuntu Studio, como el Edubuntu que también ha llegado hoy, no se puede tratar como otros sabores de Ubuntu, ya que lo realmente importante en estas propuestas son los programas. Si alguien necesita las últimas novedades, sí merece la pena subir. Si no, los usuarios LTS pueden esperar.

Para actualizar a Ubuntu 23.04 desde una versión anterior, hay que decir un par de cosas. Lo primero, pasaron de Xfce a Plasma en Ubuntu Studio 20.10, y no es posible subir desde 20.04, o si lo es, porque en Linux todo es posible, no es una opción que se soporte. Lo segundo es que, aunque la base sea la misma, no todas tienen las mismas herramientas, por lo que la mejor manera de subir, sin tener que explicarlas por separado, es hacerlo desde el terminal.

Así que aquí voy a tirar de comodín, y de paso os quedáis un ratito más con nosotros. En este artículo explicamos el proceso a seguir con todo lujo de detalles. Una vez actualizado ya se podrá disfrutar de la langosta lunar con más marcha del la ciudad. La nueva ISO se puede descargar desde el siguiente botón: