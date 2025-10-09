Los creadores de contenido se alegrarán de saber que Ubuntu Studio 25.10 ya está disponible. Esta edición está construida sobre Kubuntu 25.10, pero de una manera diferente a como lo hace Edubuntu con Ubuntu. Y es que la edición Studio está bastante más personalizada, algo que salta la vista nada más iniciar el sistema operativo y ver que el panel está en la parte superior y no inferior. En parte, esto es así porque así era antes en Xfce.

Como el resto de hermanos quokka, usa el kernel Linux 6.17 y está soportado durante 9 meses. Lo más importante en Ubuntu Studio 25.10 son sus aplicaciones multimedia, y lo que sigue es lo más destacado que ha llegado junto a esta versión.

Novedades más destacadas de Ubuntu Studio 25.10

Ubuntu Studio 25.10 llega con una serie de actualizaciones diseñadas para mejorar la usabilidad y potencia tanto para profesionales creativos como para usuarios comunes. Entre las novedades más destacadas se encuentra un diseño opcional similar al de macOS, que incorpora una barra inferior y menús globales, ideal para quienes prefieren una interfaz más familiar. El sistema de audio también ha sido enriquecido con más opciones de personalización.

En el ámbito musical, se han integrado herramientas como JackTrip, que permite conectar equipos de audio de forma gráfica para colaboraciones en remoto, junto con el regreso de IDJC (Internet DJ Console) tras su ausencia en versiones anteriores. La distribución también suma nuevos plugins y sintetizadores de audio, y actualiza componentes clave como PipeWire 1.4.7, Audacity 3.7.5 y Carla 2.5.10, asegurando un entorno de trabajo más estable y actualizado.

La sección gráfica y fotográfica también recibe atención con GIMP 3.0.4, Krita 5.2.11 e Inkscape 1.4.2, que ofrecen un conjunto robusto para el diseño y edición, mientras digiKam 8.7.0 sigue siendo la opción principal para gestión de fotos. Además, se incluyen nuevas aplicaciones como Photocollage y PicPlanner, ampliando las herramientas a disposición de los creadores.

Para vídeo, KDEnlive 25.08.1 y Freeshow 1.4.9 garantizan una experiencia de edición más depurada y eficiente.

En cuanto al entorno gráfico, Ubuntu Studio 25.10 se construye sobre KDE Plasma 6.4.5, junto con KDE Frameworks 6.17, Qt 6.8.3 y KDE Gear 25.08.1, ofreciendo un escritorio moderno, rápido y alineado con las últimas tecnologías de KDE.

Entre los paquetes multimedia más relevantes se incluyen:

Blender 4.3.2.

Krita 5.2.11.

GIMP 3.0.4.

Ardour 8.12.0.

Scribus 1.6.3.

Darktable 5.0.1.

Inkscape 1.4.2.

Carla 2.5.10.

OBS Studio 30.2.3.

MyPaint 2.0.1.

Audacity 3.7.5.

KDEnlive 25.08.1.

Recordamos que, aunque Ubuntu Studio 25.10 ya se puede descargar desde el siguiente botón, aún no es oficial. Lo será cuando actualicen su página web y lo publiquen en redes sociales, pero la ISO final ya está publicada. Próximamente activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo.