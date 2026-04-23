Ubuntu Studio 26.04 LTS ya está disponible. Hasta 2020, esta edición confiaba en Xfce por su ligereza. Pero Plasma hizo las cosas muy bien, y ofrece un entorno gráfico más versátil con el que cada vez más usuarios se sienten cómodos, por lo que dieron el salto. En un principio dejaron el panel en la parte superior, pero aprovechando el lanzamiento de Resolute Raccoon y a petición popular, han decidido ponerlo en la parte inferior.

Esa es una de las novedades de Ubuntu Studio 26.04. El panel inferior será la capa por defecto, pero también han dejado como opción poner el panel en la parte superior y otra tipo macOS. Todo sea para que cualquier tipo de usuario se sienta cómodo.

Novedades más destacadas de Ubuntu Studio 26.04

Soportado 3 años, hasta abril de 2029.

Linux 7.0.

Plasma 6.4.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.4.7.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Blender 5.0.1

Kdenlive 25.12.3

Krita 6.0.1

GIMP 3.2.2

Ardour 9.0.0

OBS Studio 32.1.0

Nuevos paquetes: Loopino — Un sampler de audio creativo y ligero con carga de muestras mediante arrastrar y soltar, grabación en tiempo real, envolvente ADSR completa, filtros y efectos. Disponible como aplicación independiente, plugin CLAP y plugin VST2, lo que lo convierte en una adición flexible a cualquier flujo de producción de audio. DistroAV — Anteriormente conocido como obs-ndi, DistroAV añade soporte NDI (Audio/Vídeo en red) a OBS Studio, permitiendo transmisión de audio y vídeo multicanal de alta calidad y baja latencia a través de una red local. Ideal para streaming en directo y entornos de producción A/V en red. No se instala por defecto; puedes instalarlo ejecutando sudo apt install distroav en la terminal. snd-hdspe — Un controlador de kernel ALSA actualizado para tarjetas de sonido PCIe RME HDSPe (MADI, AES, RayDAT, AIO y AIO Pro). Este fork mantenido del controlador original aporta compatibilidad con kernels más recientes y amplía el control del hardware mediante interfaces ALSA estándar, ofreciendo a los usuarios profesionales de RME una vía fiable. No se instala por defecto; si tienes hardware RME compatible, instálalo con sudo apt install snd-hdspe . Plasma PipeWire Settings — Un widget de panel para KDE Plasma 6 que permite ajustar el quantum y la frecuencia de muestreo de PipeWire al vuelo, sin tocar archivos de configuración. Se incluye por defecto y aparece en la bandeja del sistema, complementando Ubuntu Studio Audio Configuration para tener los ajustes más comunes siempre a mano. Plasma Window Title Applet — Un applet de panel para Plasma 6 que muestra el título de la ventana activa. Se utiliza en la disposición de escritorio estilo macOS para completar la experiencia de menú global.

Skanpage sustituye a Skanlite para escanear documentos.

rubberband-lv2 sustituye a rubberband-ladspa.

El instalador y la herramienta de configuración de audio han sido rescritas y ahora soportan más idiomas.

Ubuntu Studio 26.04 ya está disponible desde su página web oficial y desde el siguiente botón. Pronto se podrá actualizar desde Ubuntu Studio 25.10. Los usuarios de 24.04 deberán esperar hasta mediados de 2026.