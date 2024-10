El pasado agosto, el responsable del remix Sway de Ubuntu dijo que la próxima versión usaría paquetes snap. Cuando el sabor se presentó, en su lista de características encontramos que no los soportaría, por lo que aquello que dijeron hace unos dos meses sorprendió a propios y extraños. En un principio se podía pensar que era un movimiento de acercamiento a Canonical, pero durante este fin de semana ha llegado Ubuntu Sway 24.10 y sigue sin ser posible usar dichos paquetes.

Algunos pensamos que la ausencia de paquetes snap la motivaba el rechazo de la comunidad. El comunicado de hace unas semanas nos contaba que la razón era otra, problemas en Wayland + Sway que ya habían sido solucionados. Pero en la lista de novedades publicada en GitHub no se menciona nada de los paquetes propiedad de Canonical, y se puede confirmar que no están introduciendo el comando «sudo snap install vlc» y viendo el mensaje de error. Aunque, honestamente, es algo que sólo he podido comprobar en una Live Session en GNOME Boxes; la instalación va tan mal en máquinas virtuales que no me ha sido posible ni abrir el terminal.

Novedades de Ubuntu Sway 24.10

Sigue sin paquetes snap, que no es una novedad pero lo habían anunciado en el pasado.

Actualizado a la base de paquetes de Ubuntu 24.10;

Sway ahora se ejecuta como un fork del proceso ssh-agent , lo que permitió resolver problemas en la operación de ssh-agent en varios shells (bash, zsh, fish, etc);

, lo que permitió resolver problemas en la operación de en varios shells (bash, zsh, fish, etc); Waybar ahora se reinicia automáticamente cuando cambia su archivo de configuración;

El gestor gráfico del portapapeles, basado en rofi-wayland , se sustituye por nwg-clipman ;

, se sustituye por ; Rofi (lanzador de aplicaciones) es reemplazado por Fuzzel , que es mucho, MUCHO más simple y ligero;

, que es mucho, MUCHO más simple y ligero; Añadido atajos de teclado inhibición….shortcut 🙂 vía Mod+Ctrl_R ;

; Varias mejoras para las reglas de la ventana;

Varias mejoras en look’n’feel por defecto;

Corregidos algunos errores menores con el widget del Tiempo y la opción de screencast.

Ubuntu Sway 24.10 se puede descargar desde su página web oficial.

¿Merece la pena?

Yo suelo ser una persona honesta, y no me gusta escribir nada que no sea cierto. Esto me lleva a que en ocasiones critique tímidamente a ciertos programas o desarrolladores, aunque no suelo hacer mucha sangre porque sé lo que cuesta hasta el desarrollo más simple y además siempre se agradece que comparten sus proyectos. Sobre Ubuntu Sway 24.10 y versiones anteriores, lo que mejor puedo decir es no lo sé cierto.

Muchas de las pruebas que hago las suelo hacer en GNOME Boxes. Cuando una distribución permite su instalación en el programa de máquinas virtuales de GNOME, se mueve bien y me gusta lo que veo, mi respuesta es sencillamente que sí. Con Ubuntu Sway 24.10 me ha pasado lo mismo que con la versión anterior y todas las demás: no se mueve bien en GNOME Boxes y me he llevado una mala sensación, pero sé que ese no es su rendimiento real. Para probar el sistema operativo hay que hacerlo en instalaciones reales, no virtuales. Y a poder ser en un disco duro, aunque un USB rápido puede darnos una idea.

Pruébalo

Explicado esto, si se me pregunta a mí si merece la pena, yo diría que lo mejor que se puede hacer es probarlo sobre el terreno. No diré «sí, mira, borra tu disco duro, instala Ubuntu Sway 24.10 y lo compruebas«, pero sí que se puede hacer si ya se está pensando formatear o cambiar a otra distribución. Sway es un gestor de ventanas y su rendimiento es muy superior al de prácticamente todos los escritorios, y su base es la misma que la que usa Ubuntu y todos sus sabores oficiales y no oficiales, como Linux Mint. Si combinamos rendimiento con la mejor base, o si no mejor sí más popular, es una apuesta difícil de perder.

Eso sí, es obligatorio aprender sus atajos de teclado, o de lo contrario uno se puede volver loco incluso para cerrar una ventana.