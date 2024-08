El pasado abril, aunque a nosotros se nos quedó en el tintero, hubo versión Noble Numbat de Ubuntu Sway. Entre sus características, además de que usa un entorno gráfico – más bien gestor de ventanas – que no usa ningún otro sabor oficial, también encontramos que no soporta paquetes snap. En estos momentos, y si no estoy equivocado, sólo hay un -buntu sin soporte para el tipo de paquetes propiedad de Canonical, la versión mínima de Lubuntu 24.04, pero parece que para formar parte de la familia hay que incluir soporte.

Es por eso que a finales de julio me llamó la atención un toot – mensaje en la red Mastodon – de la cuenta oficial de Ubuntu Sway Remix en el que aseguraban que van a recuperar los paquetes snap. Dicen que es un experimento, pero es inevitable la especulación: el movimiento podría no ser casual, sino para tratar de acercase a lo que Canonical espera de un sabor oficial.

¿Ubuntu Sway 24.10 como sabor oficial?

 

«En Ubuntu Sway Remix 24.10, Snap volverá como un experimento. Ahora mismo, los problemas más críticos con los paquetes snap en entornos Wayland han sido resueltos, y como Ubuntu Sway Remix 24.10 no es un lanzamiento LTS, esto permitirá probar Snap en condiciones reales, en el entorno Sway. En caso de detección de problemas críticos, Snap será eliminado del sistema hasta tiempos mejores«, dice en su toot.

Aunque algunos habíamos pensado que la no inclusión de paquetes snap en este remix era porque no gustaban a sus desarrolladores, esta información afirmaría que si no se usan es porque no van bien en Wayland, lo que no perece tener demasiado sentido si tenemos en cuenta que Ubuntu usa Wayland por defecto desde hace varias versiones. Otra cosa es que no funcionaran bien en Wayland + Sway, y esa es la cuestión:

«Los paquetes Snap enfrentan problemas específicos cuando se ejecutan en un entorno Wayland, y esto se complica aún más en combinación con el compositor Sway. […] algunas configuraciones de Wayland, particularmente con Sway, presentan problemas«, me chiva ChatGPT.

Que incluya la palabra Remix en su nombre tiene un sentido: que pretenden entrar a formar parte de la familia oficial. Es difícil hacerlo sin implementar los paquetes snap, y por eso van a intentar usarlos. Es posible que en las próximas semanas anuncien que Ubuntu Sway se convierte en sabor oficial, y si no ya para 25.04 o 25.10… si se da el caso.