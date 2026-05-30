Si no me equivoco, Sway es el único Remix que sigue activo, pues los que había antes ya son sabores oficiales (como Cinnamon) o han pasado a mejor vida (como UbuntuDDE, que no saca nada desde hace ya tres años). Ubuntu Sway 26.04 ya está disponible, sin olvidar que no es un sabor oficial y que su nombre completo debería incluir a palabra Remix tras el nombre del sabor. El lanzamiento se ha producido más de un mes después que los sabores oficiales, lo que no da las mejores sensaciones, pero ese es otro tema.

Para conocer las novedades generales, las que comparten todos los hermanos Resolute, merece a pena visitar uno de los artículos que publicamos en el momento de su lanzamiento, como este. Lo que viene a continuación es la lista de novedades oficial de Ubuntu Sway 26.04.

Novedades de Ubuntu Sway 26.04

PCManFM ha sido sustituido por Thunar, ya que cuenta con un mantenimiento mucho mejor e incorpora interesantes mejoras.

LXImage-Qt ha sido reemplazado por Ristretto.

Engrampa ha sido sustituido por Xarchiver.

Thunderbird y Audacious han sido eliminados del sistema base.

Los scripts personalizados para las notificaciones han sido reemplazados por SwayOSD.

El renderizador Vulkan está habilitado por defecto para las GPU de Nvidia.

Ya está disponible una imagen ISO para arm64 compatible con equipos ARM que soportan UEFI, como sistemas con Ampere Altra, dispositivos Lenovo con procesadores Snapdragon o máquinas virtuales en Apple Silicon.

Se han introducido diversas mejoras en la imagen para Raspberry Pi.

Sobre el soporte, ni su desarrollador ni sus notas confirman o desmienten que esté soportado durante más tiempo. Lo mejor es pensar que no, y que en noviembre habrá que dar el salto a 26.10, siempre y cuando se lance algo de esa versión.

Los usuarios interesados en realizar una instalación de cero pueden descargar las imágenes desde este enlace.