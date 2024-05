Hoy hará justo una semana desde que Canonical lanzó Ubuntu 24.04 Noble Numbat. Junto a él llegaron el resto de sabores oficiales para un total de 11, pero la familia podría aumentar en 2. Ubuntu Sway es Ubuntu con el gestor de ventanas Sway, mientras que UbuntuDDE es Ubuntu pero con Deepin como entorno gráfico. ¿En qué punto se encuentran en estos proyectos y cómo deberían estar ahora para pensar que van por buen camino?

Hay uno de los dos que va mejor que el otro, y ese es Ubuntu Sway. Hay disponible una imagen de 23.10 que llegó en 23.11, es decir, ya el 1 de noviembre, pero teniendo en cuenta que Canonical nos entregó aquel lanzamiento unos 10 días antes, creo que es un plazo razonable. Del actual Noble Numbat, se sabe que lanzó una versión beta o testing el día 27 de abril, por lo que suponemos que habrá versión estable muy pronto. Y eso son buenas noticias que no podemos decir de UbuntuDDE.

Ubuntu Sway, bien; UbuntuDDE… ¡ánimo!

La última versión de UbuntuDDE es la 23.04, un Lunar Lobster que, como versión provisional que es, dejó de recibir soporte el pasado enero y llegó en agosto, cuatro meses después que sus potenciales hermanos. No tuvimos 23.10 y no hay noticias al respecto, mucho menos sobre 24.04. Creo que un buen medidor de cómo está un proyecto es ver su actividad en redes sociales, y los últimos posts que han hecho en X han sido para felicitar el año… poco más.

Quien piense que no es una buena manera de medir estas cosas, que eche un vistazo a la cuenta de Mastodon de Ubuntu Sway y también a las de X de UbuntuEd y Ubuntu Web: mientras que las dos últimas han dejado de publicar información sobre sus proyectos – se usan para promocionar otros del mismo desarrollador como blendOS o Ubuntu Unity -, la de Ubuntu Sway sigue informando de los últimos lanzamientos, incluidos los de anteriores LTSs.

Ubuntu Sway también tiene algo en contra, pero se arreglaría con un cambio de filosofía. Esta edición usa la palabra «Remix» como apellido, y eso suele significar que su intención es entrar a formar parte del equipo de Canonical, pero entre sus características tiene que no usa paquetes snap. Esto sería considerado como una especie de herejía por Mark Shuttleworth y cía., y seguro que tienen esto en su punto de mira. Pero, como digo, tiene fácil solución: implementarlos si el momento lo requiere.

Futuro incierto en ambos casos

El futuro es incierto en ambos casos. Echando una mirada atrás en el tiempo, Ubuntu Sway sí está haciendo las cosas como antes las hicieron Ubuntu Cinnamon y Ubuntu Unity, que básicamente es cumplir con los plazos y demostrar que sus desarrolladores son capaces de mantener una distribución. Ahora bien, creo que lo de los snaps no puede ser parte de la distribución. Creo. Luego tenemos lo que está pasando con UbuntuDDE, que claramente no es lo más adecuado.

Es posible que en los próximos meses publiquemos una noticia sobre un acercamiento entre Ubuntu Sway y Canonical, y tiempo después que se ha convertido en sabor oficial. Sobre los problemas de UbuntuDDE ya he escrito alguna vez en el pasado. La primera vez que hablamos de él fue en 2020, pero ya en 2021 comprobamos que iba un poco contra el viento. Sé perfectamente lo difícil que es desarrollar cualquier pequeño programa, y que mantenerlo tampoco es una tarea sencilla, y por ese motivo no es bueno hacer críticas si no son constructivas. Desde aquí, lo único que puedo decir son palabras para dar ánimos, aunque mucho me temo que va a ser complicado que veamos a UbuntuDDE como sabor oficial.

La familia actual tiene 11 sabores, y pronto podrían ser 12, pero ese doceavo sabor sería Ubuntu Core Desktop, una versión inmutable. Llegar a 13 es posible gracias a Ubuntu Sway, pero yo no apostaría mi dinero al 14. No si depende de un UbuntuDDE que no parece pasar por su mejor momento.