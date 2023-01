En lo personal, creo que es el sabor que menos falta hacía, ya que existe Linux Mint sin muchas restricciones/obligaciones de Canonical, pero también ha conseguido su propósito. Ubuntu Cinnamon se convertirá en sabor oficial el próximo abril, coincidiendo con el lanzamiento de Lunar Lobster. O, teniendo en cuenta que hay que lanzar una beta, la oficialidad podría llegar a finales de marzo. Calendario aparte, ya parece que está confirmado.

Curiosamente, Ubuntu Cinnamon fue el primero en presentarse allá por 2019, y más tarde se presentaron otros proyectos como el de UbuntuDDE, Ubuntu Unity o Ubuntu Web. La edición Unity se convirtió en sabor oficial el pasado octubre, y probablemente le dieran preferencia porque el escritorio era un viejo conocido y el líder de proyecto también se encargaba de otros como Gamebuntu. Ubuntu Unity hizo que volviera a haber 9 sabores oficiales, y con Ubuntu Cinnamon se llegará a los diez, una cifra a la que no recuerdo si se ha llegado antes, ya que deberían haber coincidido sabores como MATE y Budgie con Edubuntu y GNOME, algo que creo que jamás pasó.

Ubuntu Cinnamon 23.04, sabor oficial en abril

En el momento de empezar a escribir este artículo, Joshua Peisach, líder del proyecto, aún no ha hecho oficial la noticia, ni en Twitter, ni en Telegram ni siquiera en su blog oficial. Pero Lukasz Zemczak, de Canonical, le ha enviado un correo en el que le da la bienvenida al equipo, no sin antes decirle que ha podido discutirlo con otros miembros y que han llegado a un acuerdo. En el correo le muestra su interés para empezar a colaborar, pero tienen que ver cómo hacerlo ya que no están en la misma zona horaria.

Sobre cómo será este sabor, Joshua explicó en su día que sería algo así como Kubuntu y KDE neon. KDE neon es el sistema operativo de KDE, y a él llegan antes todos los paquetes cuando están en buena forma. Kubuntu lo llevan desarrolladores de KDE, pero acatando las órdenes de Canonical. Aunque Cinnamon lo desarrolla el equipo de Linux Mint, también se entrega a Debian y Ubuntu. Por lo tanto, las novedades llegarán antes a Linux Mint. Ubuntu Cinnamon las recibirá más tarde, pero eso también le permitiría ser un poco más estable (en teoría).

Ubuntu Cinnamon 23.04 llegará, si no hay cambio de planes, junto al resto de la familia Lunar Lobster este abril, con Linux 6.2, con los snaps por imposición y con la última (o penúltima) versión de Cinnamon.