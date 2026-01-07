Ubuntu tiene ahora un repositorio oficial para instalar Python

Ubuntu, como muchas distribuciones Linux, tiene una versión de Python instalada por defecto. 24.04 usa Python 3.12, y la versión actualmente en desarrollo, Resolute Raccoon, ya usa Python 3.14. El problema que puede ocurrir es que nos topemos con algún programa que sólo funcione con una versión anterior o posterior de Python, y la solución pasaba por usar un repositorio de terceros, como explicamos en nuestro blog hermano LXA o aquí en Ubunlog. La noticia ahora es que Canonical ha lanzado su propio repositorio para Python.

El repositorio recién lanzado está mantenido por el equipo de desarrolladores de Ubuntu, por lo que es oficial (no oficial de Python, pero sí de Canonical), cuenta con parches específicos para Ubuntu y correcciones de seguridad, así como soporte para todos los tipos de arquitectura de CPUs. No incluye la última versión de Python, si entendemos como última la que cuenta con la actualización de punto más reciente. Por ejemplo, lo más actualizado en el momento de escribir este artículo es Python 3.14.2, y el repositorio se queda en Python 3.14.

Cómo añadir el repositorio de Python para Ubuntu

Añadir el repositorio es igual de sencillo que siempre, y basta con:

Se abre un Terminal Se escribe lo siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:canonical-python-maintainers/python-backports

Se pone la contraseña y se acepta el mensaje. Eso sería todo.

Con el repositorio añadido, que por cierto, este es el enlace directo, ya sólo quedaría instalar la versión de Python deseada, como python3.13 o python3.13-minimal si se quiere la versión mínima. El comando para eliminar el repositorio es:

sudo apt install ppa-purge && sudo ppa-purge ppa:canonical-python-maintainers/python-backports

También se puede eliminar desde Software y Actualizaciones (en Ubuntu GNOME), Discover (en Kubuntu) y otras herramientas gráficas.

Con este repositorio, lo que hemos ganado es soporte oficial por parte de Canonical, pero personalmente no recomiendo su uso si no es muy importante. Por lo general es suficiente con la que se ofrece tras la instalación de cero.