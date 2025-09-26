Ubuntu Touch 20.04 OTA-10 llega con mejoras menores.

Ubuntu Touch 20.04 OTA-10 ya ha empezado su lanzamiento gradual. Dicho de otro modo, algunos usuarios lo tendrán ya disponible en el apartado de actualizaciones, pero otros aún tendrán que esperar de unas horas a unos días. Es un lanzamiento menor, muy pequeño, de no ser por el hecho de que prepara el camino para una nueva subida de base. Cabe recordar que la versión Touch de Ubuntu está ahora basada en Focal Fossa, pero pronto lo estará en Noble Numbat (24.04).
Tal y como explica UBports, Ubuntu Touch 20.04 OTA-10 — que ya podrían pensar en un nombre diferente para simplificar — contiene sólo un mínimo número de cambios. El motivo es que están trabajando en subir la base del sistema operativo, y el cambio más importante es la inclusión del nuevo actualizador de Ubuntu Touch, que permitirá a los usuarios subir a Ubuntu Touch 24.04-1.0 cuando sea lanzado.
Dispositivos soportados por Ubuntu Touch 20.04 OTA-10
Los dispositivos soportados por esta versión y los que lo irán recibiendo gradualmente son:
- Asus Zenfone Max Pro M1
- F(x)tec Pro1 X
- Fairphone 3 and 3+
- Fairphone 4
- Google Pixel 3a and 3a XL
- JingPad A1
- Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen WiFi / LTE
- Oneplus 5 and 5T
- OnePlus 6 and 6T
- OnePlus Nord N10 5G
- OnePlus Nord N100
- Rabbit R1 (new in this release)
- Sony Xperia X
- Volla Phone
- Volla Phone X
- Volla Phone 22
- Volla Phone X23
- Volla Phone Quintus
- Volla Tablet
- Xiaomi Poco X3 NFC / X3
- Xiaomi Poco M2 Pro
- Xiaomi Redmi 9 and 9 Prime
- Xiaomi Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S
Los usuarios existentes que estén en el canal estable recibirán esta actualización desde su correspondiente apartado en los ajustes del sistema. También es posible que se reciba una notificación informando de que hay disponible una nueva versión de sistema operativo, algo que dependerá del tiempo que haya pasado sin actualizar y el dispositivo utilizado.