UBports ha lanzado una doble actualización. Atrás quedaron los años en los que se usaba una sola versión y ésta estaba muy desactualizada, concretamente 16.04. Ahora hay disponible dos, y una de ellas disfrutará de soporte hasta 2029. La versión más reciente está basada en Noble Numbat, y la actualización que han lanzado hace unas horas es Ubuntu Touch 24.04 1.1. Como decíamos, junto a ella ha llegado también la OTA-11 de 20.04, la anterior versión que oficialmente dejó de recibir soporte este año.
Tanto Ubuntu Touch 24.04 1.1 como la OTA-11 de 20.04 son actualizaciones de mantenimiento, conteniendo correcciones de errores y pequeñas mejoras. Lo más destacado lo encontraréis en la lista que tenéis a continuación.
Novedades más destacadas de Ubuntu Touch 24.04 1.1
- VoLTE se está desplegando en dispositivos adicionales, como el Fairphone 4 y otros modelos de la serie Volla Phone 22.
- Mejora del tiempo de arranque en el primer inicio tras actualizar desde la serie Ubuntu Touch 20.04.
- Corrección del demonio de escaneo de medios que se quedaba atascado al 100% de uso de CPU, agotando la batería.
- Corrección de que las insignias de notificación no aparecieran en el lanzador para las aplicaciones Teléfono y Mensajes.
- Corrección de aplicaciones (p. ej. TELEports) que no podían borrar notificaciones antes de crear una nueva.
- Corrección de que se mostrara un calendario incorrecto en el menú desplegable (indicador).
- Corrección de que ciertas aplicaciones que usan un navegador web integrado se cerraran al intentar usar el navegador.
- Corrección del punto de acceso Wi-Fi que no funcionaba en ciertos dispositivos.
- Evita que una conexión Wi-Fi o VPN eliminada vuelva a aparecer tras reiniciar.
- Corrección de que la aplicación Mensajes se cerrara al intentar abrir un vídeo o audio adjunto.
- Correcciones generales de errores y actualizaciones de seguridad.
Por otra parte, la OTA-11 de 24.04 ha lanzado VoLTE a más aparatos, se ha añadido soporte para USB-C y se ha corregido la reproducción de audio que no se paraba automáticamente cuando se desconectaba un dispositivo Bluetooth.
Las actualizaciones de Ubuntu Touch 24.04 1.1 y el resto se entregan gradualmente. Aparecerán en los ajustes si se tiene seleccionado el canal estable.