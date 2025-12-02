UBports ha lanzado una doble actualización. Atrás quedaron los años en los que se usaba una sola versión y ésta estaba muy desactualizada, concretamente 16.04. Ahora hay disponible dos, y una de ellas disfrutará de soporte hasta 2029. La versión más reciente está basada en Noble Numbat, y la actualización que han lanzado hace unas horas es Ubuntu Touch 24.04 1.1. Como decíamos, junto a ella ha llegado también la OTA-11 de 20.04, la anterior versión que oficialmente dejó de recibir soporte este año.

Tanto Ubuntu Touch 24.04 1.1 como la OTA-11 de 20.04 son actualizaciones de mantenimiento, conteniendo correcciones de errores y pequeñas mejoras. Lo más destacado lo encontraréis en la lista que tenéis a continuación.

Novedades más destacadas de Ubuntu Touch 24.04 1.1

VoLTE se está desplegando en dispositivos adicionales, como el Fairphone 4 y otros modelos de la serie Volla Phone 22.

Mejora del tiempo de arranque en el primer inicio tras actualizar desde la serie Ubuntu Touch 20.04.

Corrección del demonio de escaneo de medios que se quedaba atascado al 100% de uso de CPU, agotando la batería.

Corrección de que las insignias de notificación no aparecieran en el lanzador para las aplicaciones Teléfono y Mensajes.

Corrección de aplicaciones (p. ej. TELEports) que no podían borrar notificaciones antes de crear una nueva.

Corrección de que se mostrara un calendario incorrecto en el menú desplegable (indicador).

Corrección de que ciertas aplicaciones que usan un navegador web integrado se cerraran al intentar usar el navegador.

Corrección del punto de acceso Wi-Fi que no funcionaba en ciertos dispositivos.

Evita que una conexión Wi-Fi o VPN eliminada vuelva a aparecer tras reiniciar.

Corrección de que la aplicación Mensajes se cerrara al intentar abrir un vídeo o audio adjunto.

Correcciones generales de errores y actualizaciones de seguridad.

Por otra parte, la OTA-11 de 24.04 ha lanzado VoLTE a más aparatos, se ha añadido soporte para USB-C y se ha corregido la reproducción de audio que no se paraba automáticamente cuando se desconectaba un dispositivo Bluetooth.

Las actualizaciones de Ubuntu Touch 24.04 1.1 y el resto se entregan gradualmente. Aparecerán en los ajustes si se tiene seleccionado el canal estable.