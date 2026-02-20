Ubuntu Touch continúa su evolución en 2026 con una nueva actualización centrada en la mejora de estabilidad y corrección de errores en dispositivos móviles con Linux. La versión Ubuntu Touch 24.04-1.2 llega para pulir aspectos clave del sistema basado en Ubuntu 24.04 LTS, consolidando la transición desde la rama anterior 20.04 y ofreciendo una experiencia más sólida y confiable en los dispositivos compatibles. Esta actualización refuerza el compromiso del proyecto con la estabilidad a largo plazo y la madurez del ecosistema móvil basado en Linux.

Junto a esta nueva versión también se ha lanzado 20.04 OTA-12, una actualización de mantenimiento destinada a quienes todavía permanecen en la base anterior. Con este doble lanzamiento, el proyecto mantiene soporte activo en ambas ramas: por un lado, impulsa la adopción de la nueva serie 24.04 y, por otro, garantiza estabilidad y correcciones para los usuarios que aún no han migrado.

Ubuntu Touch 24.04-1.2 ya disponible

La actualización Ubuntu Touch 24.04-1.2 introduce múltiples correcciones orientadas a mejorar la estabilidad general del sistema. Entre los cambios más relevantes se encuentra la restauración del soporte de arranque para determinados dispositivos que habían presentado problemas en versiones anteriores, así como mejoras en la conectividad móvil, especialmente en entornos donde VoLTE puede generar conflictos con los datos móviles.

También se han solucionado incidencias relacionadas con la gestión de tarjetas SIM en dispositivos con doble SIM, además de mejoras en la recepción de mensajes de difusión celular. Estos ajustes contribuyen a una experiencia más consistente en el uso diario, especialmente en funciones esenciales como llamadas y conectividad.

En el apartado de aplicaciones, se han corregido errores en la app de Calendario, incluyendo problemas que dejaban restos de cuentas eliminadas o fallos al importar archivos .ics. Asimismo, se han aplicado mejoras internas en componentes clave del sistema que impactan directamente en el rendimiento y la estabilidad general.

Por su parte, la actualización 20.04 OTA-12 se centra en correcciones de mantenimiento y estabilidad, asegurando que los usuarios que continúan en esta base sigan recibiendo soporte y parches relevantes. Con estos lanzamientos, Ubuntu Touch demuestra que su desarrollo continúa activo y enfocado tanto en la evolución tecnológica como en la fiabilidad del sistema.