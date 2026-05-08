Ubuntu Touch 24.04-1.3 ya es oficial y llega como una actualización menor dentro de la serie basada en Ubuntu 24.04 LTS, centrada principalmente en mejorar la estabilidad y pulir el funcionamiento del sistema en dispositivos móviles compatibles. Aunque no introduce grandes cambios visuales, sí incluye mejoras clave que afectan directamente a la experiencia de uso diaria. Esta actualización llega dos meses y medio después de la anterior 24.04-1.2.

Esta nueva OTA forma parte del trabajo continuo de UBports para mantener vivo Ubuntu Touch, el sistema móvil basado en Linux que apuesta por la privacidad y el software libre. En este caso, el foco está en optimizar el comportamiento de aplicaciones de escritorio dentro del entorno móvil y corregir errores que afectaban a distintas funciones del sistema, especialmente en el entorno Lomiri.

Ubuntu Touch 24.04-1.3 mejora el soporte de apps de escritorio en Lomiri

Uno de los cambios más importantes de Ubuntu Touch 24.04-1.3 es la mejora en el manejo de aplicaciones de escritorio, especialmente aquellas basadas en X11. Ahora es posible lanzar este tipo de apps fuera del entorno Lomiri, además de haberse corregido problemas como ventanas fantasma o accesos duplicados en el lanzador.

También se ha mejorado la compatibilidad con aplicaciones modernas, incluyendo aquellas desarrolladas con GTK4, lo que amplía el abanico de software que puede ejecutarse correctamente en el sistema. Otro punto relevante es la optimización del uso en modo escritorio con docks y dispositivos de entrada externos, algo clave para la idea de convergencia que siempre ha perseguido Ubuntu Touch. Además, esta versión corrige múltiples errores, como fallos en la reproducción de mensajes de voz en MMS, problemas con el escalado en algunas aplicaciones o bloqueos durante el apagado en determinados dispositivos.

En conjunto, Ubuntu Touch 24.04-1.3 es una actualización continuista pero necesaria, que mejora la estabilidad general del sistema y prepara el terreno para futuras versiones con cambios más profundos.