Esta semana, todas las portadas se las ha llevado la primera OTA de Focal Fossa, figuradamente hablando, pero aún había que cerrar el círculo de Xenial Xerus. Ubuntu 16.04 ha sido la base que ha usado Ubuntu Touch desde que empezó a coger cierta fama, y Ubuntu Touch OTA-25 es la versión que va a marcar el final de su ciclo de vida (EOL). A partir de ahora, hay que actualizar el sistema operativo a la base 20.04.

En el pasado, no fueron pocas las veces que se mencionó que una actualización de la versión para dispositivos móviles de Ubuntu iba a ser la última con base 16.04, pero esta lo es de verdad. Así lo confirma UBports en la nota de este lanzamiento, y aunque en otras ocasiones también decían «esta será la última» o «la siguiente ya estará basada en Focal Fossa», el hecho de que esa primera versión basada en 20.04 ya esté disponible nos hace pensar que el cambio de ciclo ha llegado.

Novedades de Ubuntu Touch OTA-25

No se ha mencionado que Ubuntu Touch OTA-25 soporte nuevos dispositivos, por lo que la lista es la misma que en la versión anterior. En cuanto a las novedades, son pocas, pero suficientes si tenemos en cuenta que ya estaban trabajando en la OTA-1 de Focal:

Mejoras de seguridad para QtWebEngine.

Mejoras y limpieza en la instalación/configuración de Waydroid.

Contadores de emblemas (mensajes no leídos) para el marcador y la aplicación de mensajería.

El texto de notificación ahora puede tener más de 2 líneas.

El selector de canales ha pasado de los canales 16.04 a los canales 20.04, y muestra también el número de versión

Se ha corregido un bug en el que la fecha y la hora eran difícil de ver en el tema oscuro.

Los favoritos vuelven a poderse anclar en la app de llamadas.

La vibración se nota más en los Vollaphone.

UBports dice que ya no habrá más OTA en este canal, a no ser que pase algo catastrófico que les obligue a hacerlo. Recomiendan cambiar el canal al de Focal Fossa y empezar a usar la versión basada en 20.04, pero eso no es posible en todos los casos. En cuanto a los dispositivos de PINE64, reciben las actualizaciones con otra numeración, pero no sé si recibirán esta OTA-25, por lo menos una PineTab que lleva sin recibir nada desde noviembre de 2022, ni estando en el canal de desarrolladores.

Con esto, ha llegado el momento de despedirse de 16.04 y subir a 20.04.