Se repite la historia, y no debe sorprender demasiado. Las primeras versiones de Ubuntu Touch estuvieron basadas en 16.04 Xenial Xerus, y no dieron el salto a Focal hasta que aquella versión dejó de recibir soporte. De hecho, cuando lo dieron ya no disfrutaba de él. Menciono esto porque hace unos instantes han publicado la nota del lanzamiento de Ubuntu Touch OTA-9 y se ha mencionado que no se han hecho grandes cambios porque están centrados en subir la base.

Ahora bien, el próximo salto será el correcto. Ya han confirmado que subirán de 20.04 a 24.04 — la última LTS –, con lo que, si produce en 2025 como se espera, se estará usando como base una versión de Ubuntu que aún disfrutará de soporte cerca de 4 años de soporte. Explicado esto, vamos con las novedades más destacadas que han llegado junto a Ubuntu Touch OTA-9 Focal.

Novedades más destacadas de Ubuntu Touch OTA-9 Focal

Esta versión, que ha llegado tres meses después de la versión anterior, está soportada ahora por los siguientes aparatos:

Soportada por: Asus Zenfone Max Pro M1. F(x)tec Pro1 X. Fairphone 3 and 3+. Fairphone 4. Google Pixel 3a y 3a XL. JingPad A1. Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen WiFi / LTE. Oneplus 5 y 5T. OnePlus 6 y 6T. OnePlus Nord N10 5G. OnePlus Nord N100. Sony Xperia X. Volla Phone. Volla Phone X. Volla Phone 22. Volla Phone X23. Volla Phone Quintus. Volla Tablet. Xiaomi Poco M2 Pro. Xiaomi Poco X3 NFC / X3. Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S. Xiaomi Redmi 9 and 9 Prime.

Se ha actualizado el soporte para VoLTE para que funcione de forma predeterminada con más operadoras

Waydroid se ha actualizado a la versión 1.5.1, con soporte inicial para las próximas imágenes oficiales de Android 13, entre otras correcciones.

La fuente para los emojis ha cambiado de Emoji One a Noto Color Emoji, con mejor soporte para algunos emojis nuevos.

Correcciones generales de errores y actualizaciones de seguridad, tanto desde Ubuntu como desde UBports.

Los usuarios que estén en el canal estable recibirán la nueva versión en las próximas horas desde los ajustes del sistema.