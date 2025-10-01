Ubuntu Touch empezó su andadura, digamos, seria con base Ubuntu 16.04. Se mantuvo ahí mucho tiempo, saltándose 18.04 y subiendo a 20.04 cuando el soporte de esa versión ya se había reducido en tres años. A mí me pareció que iban un poco tarde, pero no tanto como lo que sucedió en Xenial Xerus, que cuando cambiaron la base ya no disfrutaba de ningún soporte. Pues bien, parece que UBports se ha tomado todo esto un poco más en serio.
Y es que hace poco han anunciado el lanzamiento de Ubuntu Touch 24.04-1.0, lo que es la primera versión con base Noble Numbat. No llega en la mejor de las fechas, pero «sólo» se ha consumido un año del soporte oficial, lo que no está nada mal echando una mirada atrás en el tiempo.
Ubuntu Touch 24.04-1.0, novedades y dispositivos soportados
Ubuntu Touch 24.04-1.0 está soportado de inicio en estos dispositivos:
- Asus Zenfone Max Pro M1.
- F(x)tec Pro1 X.
- Fairphone 3 y 3+.
- Fairphone 4.
- Fairphone 5 (nuevo en esta versión).
- Google Pixel 3a y 3a XL.
- JingPad A1.
- Lenovo Tab M10 HD 2ª Generación WiFi / LTE.
- OnePlus 5 y 5T.
- OnePlus 6 y 6T.
- OnePlus Nord N10 5G.
- OnePlus Nord N100.
- Rabbit R1.
- Sony Xperia X.
- Volla Phone.
- Volla Phone X.
- Volla Phone 22.
- Volla Phone X23.
- Volla Phone Quintus.
- Volla Tablet.
- Xiaomi Poco X3 NFC / X3.
- Xiaomi Poco M2 Pro.
- Xiaomi Redmi 9 y 9 Prime.
- Xiaomi Redmi Note 9.
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S.
La lista de novedades no es muy larga, no en lo más llamativo. Han subido la base de 20.04 a 24.04, y usa software más actualizado como Qt 5.15. Además, se han actualizado los logotipos del sistema operativo, pasando a usar el círculo de amigos (CoF) estrenado en abril de 2022 con Jammy Jellyfish. Por otra parte, el cambio de tema introducido en 20.04 se ha extendido también a la shell.
Los usuarios con uno de los aparatos compatibles recibirán la actualización, que está siendo gradual, desde los ajustes del sistema operativo.