Hace unos días, el Ubuntu Touch que tengo en mi PineTab se actualizó y la interfaz pasó a estar en vertical. Lo primero que pensé fue: «por fín, ya podemos usarlo como cualquier otra tablet»… pero no. Así se quedó. Y estuvo así días. Sí que me vino a la cabeza otra idea: «si ha pasado a verse así, eso significa que están trabajando para poder mover la interfaz con el acelerómetro», y sí. Así ha sido.

Ayer instalé la última actualización del canal para desarrolladores y, con el interruptor activado, podemos ver las dos opciones que encabezan este artículo: en horizontal y en vertical. Fondo de pantalla aparte, ese se lo puse en septiembre cuando recibí la tablet, así se ve, pero me parece importante mencionar que la animación para pasar de un modo a otro se ve realmente bien. En serio, sorprende. Ni la de Arch Linux ARM con Plasma se mueve así (de hecho, ha dejado de funcionar esta semana).

El desarrollo de Ubuntu Touch va demasiado despacio

La PineTab con Ubuntu Touch empezó a llegar a nuestras casas en septiembre del año pasado. Hasta hoy, es el peor sistema que he probado en la tablet de PINE64 por varios motivos: uno es que Libertine no funciona, no con aplicaciones con interfaz de usuario. Otro software como la cámara de fotos sigue estando en negro, y ha pasado casi un año. El hecho de que sea noticia una nimiedad como esta habla por sí solo.

También hay que tener en cuenta que sigue basándose en Ubuntu 16.04. En otra prueba que he hecho para ver si Libertine ya funcionaba, he instalado Firefox y se ha quedado en la versión 88 porque ya no añaden nuevos paquetes. Y no, no se ha abierto. Su desarrollo va mucho más despacio de lo que debería.

Pero no todo es malo. Lomiri para mí es el mejor entorno gráfico para dispositivos que mueven Linux en móviles. Tiene gestos lógicos y está muy bien, pero no le acompañan otras funciones que sí trabajan perfectamente en otros sistemas operativos. Esperemos que solucionen todo o casi todo lo que tienen pendiente cuando pase a basarse en Ubuntu 20.04.