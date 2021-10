Con este lanzamiento no nos va a pasar como con el de la versión principal. Y es que hoy 14 de octubre es el día en el que tienen que llegar Ubuntu 21.10 y todos sus sabores oficiales, pero como el principal está también en Server, nos hemos adelantado un poco a su lanzamiento. Los que quieren entrar a formar parte de la familia Ubuntu no tienen que esperar a lanzar sus imágenes ISO, y Ubuntu Unity 21.10 ha sido el primero en hacer oficial su lanzamiento.

En lo personal, y aunque no uso este Remix, me he sentido aliviado al ver que no usa UnityX. No sé cómo será cuando lo añadan al sistema operativo, si es que lo hacen, pero ahora mismo es un escritorio confuso que merece la pena poner en cuarentena. Ubuntu Unity 21.10 sigue usando Unity7, pero con cambios como algunos indicadores. A continuación tenéis una lista con algunas novedades que han llegado junto a este lanzamiento.

Novedades más destacadas de Ubuntu Unity 21.10 Impish Indri

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2022. No lo mencionan así, pero se sobrentiende.

Linux 5.13.

Unity7 incluye cambios importantes, como unos indicadores nuevos y la migración de glib-2.0 schemas a gsettings-ubuntu-schemas.

Logo nuevo y más simplificado.

Nueva pantalla de bienvenida de Ubiquity Plymouth.

Nuevos fondos de pantalla.

Firefox está instalado por defecto en su versión Snap.

Paquetes de software actualizados, como LibreOffice 7.2 y Thunderbird 91.

Los usuarios interesados ya pueden descargar Ubuntu Unity 21.10 Impish Indri desde este enlace. Aunque en su web ya le han quitado la etiqueta de «Remix», aún no son un sabor oficial. Hablando de su web, han migrado a GitLab, ya que su página antigua no soportaba mucho tráfico. Y es que Unity sigue teniendo sus adeptos, más de los que algunos creíamos. Para esos usuarios, Ubuntu Unity 21.10 ya está disponible, y ha llegado en mejor forma que nunca.