Quién me lo iba a decir a mí. Yo, que cuando Canonical se pasó a Unity fue cuando empecé a hacer «distro hopping», veo como nunca he tenido la verdad absoluta y este es el primero de los últimos remixes en convertirse en sabor oficial. Si lo ha hecho es porque parte de la comunidad está interesada. Por eso y porque el joven Rudra Saraswat ha hecho un gran trabajo con Unity y manteniendo lo que ahora ya forma parte de la familia Ubuntu. Su trabajo tiene recompensa, y Ubuntu Unity 22.10 ya no es un «remix».

Durante el verano, Saraswat publicó la primera gran actualización de Unity en seis años. La versión era Unity 7.6, y ese es el escritorio que usa Ubuntu Unity 22.10, de nombre en clave, y como el resto de hermanos, Kinetic Kudu. En cuanto al kernel, usa Linux 5.19, y a continuación tenéis la lista de novedades más destacadas que han llegado junto a esta actualización.

Novedades más destacadas de Ubuntu Unity 22.10

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2023.

Linux 5.19.

Unity 7.6 con estas novedades: El dash (lanzador de aplicaciones) y el HUD han sido rediseñados para darles un aspecto moderno y elegante. Se ha añadido soporte para los colores de acento a Unity y unity-control-center, y se ha actualizado la lista de temas en unity-control-center. Se ha corregido la información de la aplicación y las calificaciones rotas en la vista previa del tablero. Se ha actualizado el panel de información en unity-control-center. Se han mejorado las esquinas redondeadas del dash. Arreglado el botón ‘Vaciar Papelera’ en el dock (ahora utiliza Nemo en lugar de Nautilus). Migrado el código fuente completo del shell de Unity7 a GitLab y conseguido que compile en 22.04. El diseño es mucho más plano pero mantiene el desenfoque de todo el sistema. Los menús del dock y los tooltips tienen un aspecto más moderno. El modo de gráficos bajos funciona mucho mejor ahora y el dash es más rápido que nunca. El uso de RAM en Unity7 es ligeramente inferior ahora, mientras que el uso de RAM se ha reducido sustancialmente a unos 700-800 MBs en Ubuntu Unity 22.04. Se ha corregido el lanzador de Unity7 de pruebas independientes (esto ayudará a los colaboradores de Unity7). Se han desactivado las pruebas de errores y el tiempo de compilación es mucho más corto (esto ayudará a los colaboradores de Unity7).



Introduce una nueva palanca desde el panel para cambiar entre el tema oscuro y el claro, y entre los colores de acento. También sustituye todas las aplicaciones de libadwaita por alternativas de MATE. La ISO es mucho más pequeña, con 2,8 GBs. El uso de la RAM también ha bajado significativamente (alrededor de 650MBs en reposo).

Ubuntu Unity 22.10 ya está disponible desde su página web oficial, así como en el cdimage de Ubuntu. También se puede actualizar desde el mismo sistema operativo si se está en Jammy Jellyfish, pero personalmente, teniendo en cuenta que es la primera versión oficial y mis manías personales, yo recomendaría instalar el sistema operativo desde cero. En cualquier caso, felicitar desde aquí a Saraswat y a todos los usuarios que echaban de menos la versión de Ubuntu con escritorio Unity. Bienvenidos.