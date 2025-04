Me he tenido que parar a pensar un momento en si debía publicar este artículo o no. Si lo hago es porque este medio es sobre Ubuntu, y Ubuntu Unity 25.04 es la versión más reciente de un sabor oficial. El caso es que han publicado las notas de este lanzamiento y en ellas no aclaran mucho de lo nuevo que han incluido. Incluso para poder saber qué escritorio usaba he tenido que mirarlo en una máquina virtual.

Ubuntu Unity 25.04 muestra todos los síntomas de que el proyecto está sufriendo una desaceleración, por decirlo con una palabra suave. Hace meses nos hablaron de que estaban preparando una versión con Lomiri, que es la versión de Unity que usa Ubuntu Touch, pero hoy no tenemos noticias de ella. Por otra parte, el escritorio que usa esta nueva iteración se mantiene en Unity 7.7.

Ubuntu Unity 25.04, las novedades… compartidas

Lo que si podemos hacer es facilitar las novedades que sí sabemos que han actualizado, que son las de la base de esta familia:

Lanzamientos de ciclo normal o provisional, por lo que estarán soportados durante 9 meses, hasta enero de 2026.

Linux 6.14.

Firefox 137.

LibreOffice 25.2.

Python 3.13.

Systemd 257.

Mesa 25.

PipeWire 1.2.

BeaconDB (geolocalización).

Mejoras en instalador (arranque dual, particionado avanzado) en los que usen algo basado en el oficial (no Calamares).

NVIDIA Dynamic Boost.

OpenSSL 3.4.1.

GnuTLS 3.8.9.

xdg-terminal-exec.

Compilador optimizado (rendimiento).

Además, las notas de lanzamiento explican que tuvieron que solucionar un fallo que provocaba instalaciones que no podían arrancar. Ese fallo también afectó a Kubuntu y Lubuntu, pues los tres utilizan el instalador basado en Calamares que modifica el equipo de Lubuntu.

Las notas de lanzamiento también explican cómo instalar Unity en cualquier distribución con base Ubuntu, pero teniendo en cuenta que se recomienda eliminar el paquete gnome-shell y parece una operación demasiado invasiva, yo solo puedo recomendar que el que esté interesado visite el enlace que facilitamos al principio de este post.

Las actualizaciones desde Ubuntu Unity 24.10 se activarán en los próximos días. Para instalaciones de cero, la imagen se puede descargar desde el siguiente botón.