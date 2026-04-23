Ubuntu Unity 26.04 ya está disponible, que no es poco. El pasado octubre no llegaron a tiempo para lanzar su versión 25.10, lo que nos dio a entender que empezaban a tener problemas serios. De no haber lanzado tampoco esta Resolute Raccoon, podrían haber dejado de ser parte de la familia oficial. Pero esta vez sí hay lanzamiento. No es LTS, pero prometen que estará soportado como si lo fuera. O por lo menos esa es la intención.

En cuanto a sus novedades, se pueden resumir en que han corregido errores y se han puesto al día. El escritorio sigue siendo Unity 7.7, que es bastante estable.

Novedades más destacadas de Ubuntu Unity 26.04

Soportado 9 años, hasta enero de 2027.

Linux 7.0.

Unity 7.7, pero con correcciones como: Corrección de un error con decoraciones de ventana incorrectas o ausentes en algunas aplicaciones GTK3/4 y Libadwaita. Corrección de un error por el que Synaptic no se iniciaba. Corrección del “tocar para hacer clic” en los touchpads. Corrección de aplicaciones Snap que se desanclaban del lanzador. Migración a vala-appmenu-panel para permitir que el menú global funcione en más aplicaciones. Cambio de unity-gtk3-module a appmenu-gtk3-module. Nuevos fondos de pantalla. Correcciones para algunos paquetes abandonados que no compilaban para 26.04. Algunos paquetes migrados desde bibliotecas obsoletas (por ejemplo, libsoup2 y libpcre3). Eliminado el soporte roto de Remote Smart Search del Home Scope (paquete unity-scope-home). Eliminados paquetes sin mantenimiento como cheese, vino y unity-gtk2-appmenu.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Ubuntu Unity 26.04 ya está disponible en el cdimage de Ubuntu y desde el siguiente botón. Próximamente activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo para Ubuntu Unity 25.10. Desde 24.04 no deberían activarse, pues aquella versión fue LTS y 26.04 no lo es.