Ubuntu Web y UbuntuEd: ¿desaceleración o parada final?

Hace algo más de tres años, el desarrollador Rudra Saraswat presentó al público Ubuntu Web. En un principio tenía que ser una alternativa a Chrome OS libre y con el navegador Firefox como motor. Meses después, la cosa se puso más interesante, más prometedora, añadiendo soporte para Waydroid, es decir, ejecutar aplicaciones de Android, pero ahora vamos a despedirnos de 2023 y hay indicios para pensar que el proyecto, si no ha muerto, a punto está.

No hay ningún comunicado diciéndolo. De hecho no hay ningún comunicado. Pero si vamos a ubuntu-web.org, web donde se alojaba y que sigue apareciendo en redes sociales, lo único que veremos será un error 401 de GitLab. Sencillamente, la página ya no está disponible, y tampoco se puede descargar desde el enlace (este) que aún hay en el discourse de Ubuntu. ¿Qué ha pasado? Yo tengo alguna teoría.

Ubuntu Web ya no se puede descargar; UbuntuEd casi ni despegó

Saraswat hizo y sigue haciendo mucho. Es miembro oficial de Ubuntu (Ubuntu member), y está al frente del sabor oficial Ubuntu Unity. Mi teoría, personal e intransferible, es que quería formar parte del equipo de Canonical, y nos presentó 3 remixes: Ubuntu Unity, Ubuntu Web y UbuntuEd. El primero de los tres ya le hizo entrar por la puerta grande, y los otros dos… Bueno, han sido abandonados.

Si nos damos un paseo por sus redes sociales, como la de X, vemos que no están cerradas, pero hace casi dos años que sólo se publican retweets de proyectos a los que les da más importancia. Por ejemplo, BlendOS, una distro inmutable que permite lanzar aplicaciones de cualquier sistema operativo basado en Linux (o esa es la intención), incluido Android. Por lo tanto, puede que BlendOS sea la idea evolucionada de Ubuntu Web. O que se esté quedando con el protagonismo que acaparaba éste.

Lo de UbuntuEd fue un poco diferente. La intención era que Ubuntu volviera a tener un sabor oficial para la educación, y por el mismo entonces se plantearon resucitar a Edubuntu. Edubuntu ya ha vuelto a entrar en la familia, por lo que UbuntuEd redundaría.

Sin ningún tipo de comunicado, sólo podemos especular, pero que Ubuntu Web ya no tenga ni web solo puede hacernos pensar que ha dejado de caminar. Sonaba bien, pero a veces las cosas no pueden ser.