Nunca es tarde si la dicha es buena. O eso dicen. Hace unos instantes, el proyecto que está desarrollando el remix de Ubuntu con escritorio Deepin ha anunciado el lanzamiento de UbuntuDDE 23.04 Lunar Lobster. Ha llegado con meses de retraso, pues 23.04 debería haber llegado en abril de 2023, pero se encontraron con varios problemas en su desarrollo que hicieron que este aterrizaje se viera aplazado. Dicho sea de paso, y si no estoy equivocado, no hubo 22.10, por lo que este Remix ha llegado casi un año después de la versión anterior.

Entre las novedades compartidas tenemos el mismo Linux 6.2 que usa toda la familia de la langosta lunar, e incluye aplicaciones de Deepin actualizadas. El soporte se supone que es hasta enero de 2024, lo que, haciendo cuentas, si no hay 23.10 podría quedarse abandonada antes de lo esperado. Pero no adelantemos acontecimientos y vamos con las novedades de UbuntuDDE 23.04.

Novedades de UbuntuDDE 23.04

Linux 6.2.

Soportado hasta enero de 2024 (abril de 2023 + 9 meses).

Deepin 23.

Aplicaciones nativas actualizadas, entre las que encontramos las de música, vídeos, visor de imágenes, la herramienta de creación de discos de arranque, monitor del sistema, calculadora, editor de texto y terminal.

Nuevos fondos de pantalla del equipo de UbuntuDDE y de Deepin.

Actualizaciones futuras vía OTA.

Se recomienda instalar el sistema operativo en equipos que tengan al menos 4GB de RAM, 20GB de almacenamiento y un procesador de 2GHz.

Ánimo para los desarrolladores; aviso para los usuarios

Desde aquí, nos gustaría ofrecer nuestro apoyo y ánimo para los desarrolladores de UbuntuDDE Remix. El trabajo para llevar adelante una distribución es laborioso y nada fácil, y cualquiera que desarrolle algo por pequeño que sea puede entenderlo. Pero como medio que informa sobre noticias de Linux, y no gustándole al autor pintar cualquier cuadro de rosa, hay que hablar del retraso.

UbuntuDDE 23.04 ha llegado cuatro meses después de lo que debería. No sería un problema si no estuviéramos ante un lanzamiento provisional, de los soportados durante 9 meses, pero sí es el caso. Canonical da 6 meses de soporte y tres más de cortesía para que dé tiempo a actualizar, pero los usuarios de versiones «interim» deberían subir de provisional a provisional. Si no lanzan 23.10 antes de enero, cuando finalice el soporte de Lunar Lobster, los usuarios que se mantengan en esa versión no recibirán actualizaciones ni parches de seguridad. Hay que tenerlo en cuenta.

Y por eso, una vez más, desde aquí animar al equipo que hay detrás de UbuntuDDE.

Los usuarios interesados pueden descargar UbuntuDDE 23.04 desde su página de descargas.