UbuntuDDE, Glimpse y el peligro de usar software de proyectos pequeños

Hace ya más de mes y medio desde que Canonical lanzó Ubuntu 21.10 Impish Indri. En aquel momento, los editores de un blog como este teníamos que estar preparados para publicar cualquier noticia relacionada, tanto de los lanzamientos en sí como de otras novedades que fuéramos descubriendo. Teníamos que hablar de 7 (no solemos contar Kylin por ir destinado al público chino) sabores oficiales, pero también de los no oficiales, y es aquí donde se notó una ausencia: ¿dónde está UbuntuDDE 21.10?

No está. En su twitter sí vemos que retwittearon a la cuenta oficial de Ubuntu cuando anunciaron el lanzamiento de Impish Indri, e incluso días antes que pedían que les entregáramos fondos de pantalla para el concurso, pero no se ha anunciado UbuntuDDE 21.10 ni está disponible para descargar en su página web oficial. Sencillamente podríamos decir que se le espera, pero no está. O empezar a desesperar y pensar que no va a llegar.

UbuntuDDE 21.10 podría no llegar nunca

Está claro que estamos hablando de un proyecto que incluye la etiqueta «Remix» en su nombre, y esto significa que no ha entrado en la familia Ubuntu y es un poco independiente. Lo malo de esto es que uno se queda con la sensación de que, para ir a lo seguro, hay que usar algo con soporte oficial de una compañía más grande, en este caso Canonical. Y aunque no tengan nada de culpa, esto también preocupa si lo que nos ha llamado la atención es Ubuntu Cinnamon, quien sí ha lanzado su versión Impish Indri, pero no sabemos qué le depara el futuro.

Y esto me recuerda a un artículo que leí en nuestro blog hermano sobre Glimpse. La historia de este proyecto es un poco distinta: como «GIMP» es un insulto en algunas zonas, decidieron crear su propio fork, con nuevo nombre, icono y prometiendo algunos cambios que lo harían diferente… hasta que decidieron abandonar el proyecto.

Más reciente es la historia de Audacity, que fue adquirida por Muse Group y empezaron a recopilar datos de telemetría. En los repositorios oficiales de toda distribución Linux (que yo sepa) se plantaron y lo tienen desactualizado, y nacieron proyectos como Tenacity o Audacium. Por el momento, por lo menos esos dos forks siguen recibiendo soporte, pero nada nos asegura que no vayan a sufrir el mismo destino que Glimpse.

Apoyar a lo pequeño sí, pero guardándonos un comodín

En el artículo sobre Glimpse sí deja claro que empezar algo por una tontería no es una opción. Más allá de unas risas iniciales en un grupo de amigos, no he escuchado a ningún comentarista deportivo evitar decir el nombre de algún deportista porque suene mal en nuestra lengua. Como mucho, se explica de dónde viene GIMP (GNU Image Manipulation Program) y se acabó el problema. Pero cuando hablamos de un sistema operativo, las cosas no son tan sencillas.

O sí, depende de cada uno. Yo, en los equipos en los que tengo un sabor de Ubuntu suelo formatear cada seis meses, así que podría haber usado UbuntuDDE 21.04 hasta el lanzamiento de Impish Indri y empezar de cero otra vez con otro escritorio. Lo malo es si algo nos gusta, nos acostumbramos a ello y desaparece.

Que nadie malinterprete mis palabras, por favor

En ningún momento quiero decir que no haya que apoyar al desarrollador independiente o equipos pequeños. Este artículo no es un ataque hacia ellos; sólo pretende que apostemos sobre seguro o que nos guardemos un as en la manga. Por ejemplo, podemos usar Mousai para averiguar qué canción está sonando y, si no funciona, usar SongRec que es un cliente no oficial de Shazam. Aunque el problema es evidente: podríamos quedarnos sin saber qué estaba sonando, por lo que a lo mejor merece la pena usar el segundo primero.

Con respecto a Glimpse, se podría haber hecho un poco lo que hice yo con Photoshop: tener instalados los dos y acostumbrarme a hacerlo todo en GIMP hasta que he dejado de necesitar (para mi uso) el software de Adobe. No es que el equipo que desarrolla GIMP sea tan pequeño, pero el ejemplo, la parte de tener los dos instalados por lo que pueda pasar, es válido. Y bueno, si estamos en equipos de producción creo que no hay debate: a lo seguro. Con respecto a esto, espero que UbuntuDDE 21.10 llegue y, al final, consiga formar parte de la familia Ubuntu.