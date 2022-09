De los remixes que hay aún tratando de entrar en la familia Ubuntu, si me preguntaran sobre uno que creyera que se quedará en el camino respondería sin dudar que el de la versión con escritorio Deepin. Su 21.10 llegó ya en lo que sería 22.01, y en Jammy Jellyfish aún ha sido peor, porque hace unas horas que se ha hecho oficial el lanzamiento de UbuntuDDE Remix 22.04, cuando hace 5 meses que se lanzó el resto de la familia y falta uno para que se lance 22.10.

Y es que, aunque hay que apoyarlos, también hay que tener cuidado con el software que desarrollan proyectos pequeños. A principios de año escribí un artículo sobre lo que puede pasar si decidimos confiar en algo que es una versión modificada de otro algo que ya funciona. Glympse ya no existe, y este UbuntuDDE Remix 22.04 llega con 5 meses de retraso. Lo malo no serían los retrasos, sino que dejara de existir. Aún así, repito, hay que apoyar a los pequeños, sobre todo aquellos usuarios de Ubuntu que formatean cada 6 meses (yo solía hacerlo).

También tengo que decir que yo estuve usando Ubuntu MATE desde su primera versión, y MATE también nació como remix. Puede pasar de todo, y quién sabe, UbuntuDDE podría llegar a ser una gran opción si llega a convertirse en sabor oficial. Pero, aunque no lo parezca, este artículo va sobre un lanzamiento, y a continuación tenéis las novedades más destacadas de UbuntuDDE Remix 22.04.

Novedades más destacadas de UbuntuDDE Remix 22.04

Basado en Ubuntu 22.04 Jammy. No dicen cuánto tiempo estará soportado, pero se supone que será durante tres años (hasta 2025).

Inclusión de DDE Grand Search (Shift + barra espaciadora para activarlo).

Versiones actualizadas de aplicaciones nativas basadas en DTK preinstaladas, incluyendo Deepin Music, Deepin Movie, Image Viewer, Boot Maker, System Monitor, Deepin Calculator, Deepin Text Editor, Deepin Terminal y más.

Firefox del repositorio oficial de Mozilla como navegador web por defecto.

LibreOffice 7.3.6.2 como paquete ofimático por defecto.

Últimos paquetes base de Ubuntu preinstalados.

Kernel Linux 5.15.0 con el nuevo controlador del sistema de archivos NTFS y el nuevo servidor de archivos SMB en el núcleo.

Nuevos y hermosos fondos de pantalla y activos del equipo UbuntuDDE Remix y Deepin.

Estilo basado en QT activado en el Instalador de Calamares para facilitar la instalación de la Distribución.

DDE Store preinstalado.

Futuras actualizaciones de software más interesantes a través de actualizaciones OTA.

Firefox en versión DEB

Lo que llama la atención es que Firefox estará disponible en su versión DEB, la del repositorio oficial de Mozilla. Es lo bueno de no ser sabor oficial, que se puede no someterse a las órdenes tiránicas de Canonical. Ubuntu Sway Remix lo hizo algo similar, pero más drástico: no soporta los paquetes snap por defecto. En el momento sean sabores oficiales, si llegan, tendrán que usar Firefox como snap, y los paquetes snap en general, ya que están desarrollados por Canonical y no darán, o eso creo, su brazo a torcer.

UbuntuDDE Remix 22.04 ya se puede descargar desde este enlace, en donde encontramos dos opciones de descarga directa y el torrent. Sus desarrolladores dicen que han recibido mucha ayuda por parte de integrantes de otros proyectos, como Arch Linux, Deepin, Debian y Ubuntu, por lo que no se puede decir que no estén recibiendo apoyos. No sabemos qué le depara el futuro a este remix, pero yo espero que el apoyo siga estando y mejoren las cosas/plazos en el futuro.

Si al final no consiguen formar parte de la familia de Ubuntu, hay que recordar que ya hay 9 sabores oficiales, si sumamos ya al Ubuntu Unity que lanzará su primera versión oficial dentro de un mes. Además, también quieren convertirse en oficiales Cinnamon, Sway, Web… Opciones hay, y tampoco podemos dejar de mirar de reojo a Linux Mint, para algunos usuarios «el mejor Ubuntu» que existe. Si esto crea o no fragmentación es más opinión de cada uno, y yo creo que no, que cada proyecto se encarga de lo suyo y no interfiere en el trabajo de los demás, por lo que al final sólo ganamos opciones.