Malos tiempos para los usuarios que disfrutaban con las actualizaciones de Plasma cada pocos meses, más buenos para los que prefieren la estabilidad. KDE lanzó Plasma 5.27 hoy hace un año, e introdujo novedades como el sistema avanzado de apilado. Fue, según sus desarrolladores, el mejor lanzamiento de su historia, pero eso no significa que las cosas no vayan a mejorar más aún. Lo harán el próximo 28 de febrero con el Mega-Lanzamiento KDE 6.

Este 2024 se dará un salto importante, el que hará que se pase de Plasma 5, Frameworks 5 y Qt5 a lo mismo pero en sus sextas versiones. No es un salto, sino tres de golpe, cuatro si sumamos las aplicaciones de KDE Gear 24.2. El proyecto que inició hace más de 25 años con el nombre de Kool Desktop Environment se ha tomado las cosas con cierta calma, y en estos últimos doce meses han aprovechado para hacer que Plasma 5.27 sea una roca corrigiendo sus fallos y preparar lo siguiente para que no pase como en KDE 4.

Plasma 6.0 llegará el 28 de febrero

Aunque algunos les llega a sorprender, probablemente porque no lo usaron o no lo notaron, KDE 4.x no estaba tan fino como el actual Plasma 5.x. Yo usé KDE hacía mucho en openSUSE, pero volví a Ubuntu y no le di otra oportunidad hasta 2016. Decir que mi Lenovo iba fatal es poco. Me encantó que se podía mover todo como a mí me gustaba, como ya me lo permitía GNOME 2.x o más, y también lo ligero que era, pero a cada momento me saltaba un error que me decía que algo había ido mal. Más tarde, en 2019, volví a intentarlo, y desde ese momento puedo afirmar que soy usuario de KDE. Sencillamente tenía lo bueno que ya encontré en 2016 sin lo malo.

El 28 de febrero llegará Plasma 6.0, tras más de 4 meses en los que KDE se ha centrado casi exclusivamente en su preparación. Pronto, probablemente el mismo día, llegará a KDE neon, poco después a las distribuciones Rolling Release más tempraneras y… el resto tendremos que esperar. ¿Cuánto? No se sabe. Probablemente los usuarios de Kubuntu tendrán que ser pacientes hasta octubre de este año, cuando lancen Kubuntu 24.10, y los de otras distribuciones como Manjaro, que tienen rama Unstable, Testing y Stable, tendrán que esperar varias semanas hasta que el proyecto decida que merece la pena implementarlo. Los de la Unstable lo recibirán antes.

Dos actualizaciones al año cuando se estabilice

En cuanto a mí, yo no estaré contento haga lo que haga mi distribución. Si se esperan mucho, me molestará la espera; si hacen justo lo contrario, me molestará si experimento algún bug. Ya en el futuro, quizá cuando entremos al año que viene, todo volverá a la normalidad, y tras varias actualizaciones, KDE dice que lanzarán dos versiones de Plasma al año, y es posible que Kubuntu use siempre lo último. No será esta vez, que se pasarán 18 meses en la misma versión.