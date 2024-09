Un libro imprescindible para entender la historia del software libre

Habiendo tan poco material en nuestro idioma, el libro Piensa Abierto de Matías Gutiérrez Reto constituye un aporte imprescindible para entender la historia del software libre. Lejos de la vida de santos que nos propone la industria editorial cuando aborda la vida de las personas detrás de la tecnologìa, el autor hace un equilibrado resumen entre contexto y visiòn del mundo de los creadores de hardware y software y còmo todos se influyen entre sì.

No hay mejor forma de apreciar el trabajo de una persona que haberlo intentado por uno mismo. Durante la pandemia escribì una serie de artículos en Linux Adictos sobre la prenistoria de Linux, de ahì que pueda valorar el enorme esfuerzo de Matìas por elaborar de manera clara, comprensiva y concisa los hechos más importantes detrás de la historia del proyecto GNU y Linux. De más está decir que su trabajo es mucho mejor que el mío.

Para entender la historia del sofware libre

Comencé a leer el libro en mi smartphone parado en una vereda del Gran Buenos Aires una frìa mañana de agosto. Tal vez el mejor elogio que se le pueda hacer a Piensa Abierto es que los 40 minutos que tardó la persona con la que debía encontrarme se me pasaron volando. No estoy seguro de que sea un libro para un profano, pero para un usuario de Linux con los conocimientos normales resulta claramente comprensible.

Aunque el libro también puede conseguirse en formato físico, recomiendo la lectura en formato digital. En cada capítulo se incluyen enlaces que amplían la información del capítulo o permiten probar algunos programas históricos.

Tal como fue en el principio

Cualquier historia del software libre es incompleta si no se habla de los laboratorios Bell y su empresa madre el monopolio telefónico AT&T, pero también tienen su lugar el Instituto Tecnológico de Massachussets, la Universidad de Berkerley y por supuesto la ahora algo venida a menos IBM. Como si fuera una telenovela, Piensa Abierto nos muestra la lucha entre quienes querían compartir los conocimientos y el código y los que querìan restringirlos para poder cobrar por su trabajo. Resulta fascinante que que la monopólica AT&T produjera el primer sistema operativo libre de la historia y que una vez que el gobierno la obligara a desregularse lo cerrara.

El gran aporte del texto (O de los textos ya que está organizados en artículos que pueden leerse de forma independiente) es que nos permite sacar conclusiones y plantearnos pregutas.

Una de mis conclusiones es que mal que les pese a algunos detractores (Y partidarios) es que el software libre es un producto típico del capitalismo. (Esto es una afirmación mía, no de la obra) Como señala Gutiérrez Reto, en los escritos de Stallman las citas son a John Stuart Mills y Adam Smith. Según su opinión el impulso de Stallman fue ético y no político, La FSF se financió en un principio distribuyendo herramientas libres que reemplazaban a otras privativas que o no estaban disponibles o lo estaban a un precio alto.

Piensa Abierto sigue, a través de los boletines de la FSF el fallido intento de crear un sistema operativo propio que reemplazara a Unix y cómo esto se fue demorando por incumplimiento de las promesas de un colaborador y los componentes privativos y la falta de portabilidad de alternativas de terceros. Y, en respaldo de mi afirmación sobre el capitalismo, apareció el núcleo Linux.

La historia se repite

Una de las partes más interesantes del libro es la comparación que hace entre la aparición de Unix y la aparición de Linux. Aunque Uno nació en una estructura corporativa y el otro en el dormitorio de un universitario ambos fueron obra del mismo tipo de personas, gente que no estaban conformes con algo y querían cambiarlo. Cuando lo hicieron compartieron su su trabajo con el mundo para que lo usaran y mejoraran.

Dice el poeta que si no recordamos lo que nos pasa nos pueden suceder las mismas cosas. En los 80 el desarrollo de Unix se vio en peligro por que las empresas dejaron de permitir su libre distribución. Hoy Linux y el software libre se enfrentan al desafío de que su desarrollo está cada vez más en manos de empresas y licencias antes libres son cambiadas por razones económicas o ideológica. Por eso repito lo del principio Piensa Abierto no debe faltar en la biblioteca o medio de almacenamiento de todo amante del software libre