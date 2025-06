Todavía nos queda bastante para escribir sobre el fin del soporte a Windows 10 y el cambio de sistema operativo. EN este caso nos concentrarmemos en el uso de la cámara web en Linux.

Una webcam (Apócope de las palabras inglesas para cámara web es una cámara que captura fotos o videos en tiempo real y loas transmite al ordenador. En el caso de las notebooks viene integrada a la carcaza mientras que en los ordenadores de escritorio se conectan vía cable usb.

Si, sé que estoy diciendo cosas que para muchos son obvias, pero la experiencia me enseñó a no dar por asumido que todos saben lo básico y esta serie de artículos es para usuarios novatos.

Uso de la cámara web en Linux

Entre las aplicaciones de las cámaras web están:

Videollamadas y videoconferencias: En general, los servicios más comunes como Zoom, Google Meets o Microsoft Teams pueden usarse el Linux sin problemas. En el primer caso existe una aplicación nativa, en los dos últimos se usa desde el navegador.

Transmisiónes en vivo: La aplicación reina en este caso es OBS Studio que permite transmitir en vivo utilizando los principales servicios de streaming combinando lo que capta la cámara con contenido almacenado en el ordenador, la pantalla y páginas web.

Seguridad y vigilancia: Motion Plus puede grabar contenido desde diferentes cámaras, tanto video como camo fotos y reaccionar a lo que jmuestran las imágenes. Se puede acceder al programa en forma remota y almacenar el contenido en diferentes bases de datos.

Fotografía y video: En los repositorios hay varias aplicaciones que pueden utilizarse para tomar fotos o videos usando la cámara web. Algunas de ellas son Kamoso que está pensada para el escritorio KDE y Cheese que es una herramienta parecida pero del proyecto GNOME.

Una aplicación que merece un párrafo aparte es Webcamoid. Este programa también toma fotografía y graba videos pero con varias cámaras al mismo tiempo. Para cada una de ellas cuenta con controles personalidados. Aunque no es el tema de este artículo, también tiene la funciónde cámara virtual permitiendo usar un archivo de video que las aplicaciones tomaran como una captura en vivo.

Webcamoid tiene efectos como desenfoque, dibujos animados, filtro de color y pixelado. Además cuenta con complementos que agregan funcionalidades.

Consejos de seguridad sobre el uso de la cámara web

Aunque es una herramienta muy útil, al cámara web es un posible punto de entrada para ataques informáticos. Por ejemplo es posible que delincuentes informáticos puedan encenderla en forma remota y la usen para grabar conversaciones o espiar movimientos. Las imágenes y sonidos capturados podrían usarse eventualmente para suplantar identidad.

Es por eso que resulta útil tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, si usas un ordenador de escritorio, desconectarla cuando no la vas a utilizar. Otras buenas prácticas son:

Tapar la cámara web si está integrada al gabinete: Se venden tapas especialmente diseñada aunque también se puede usar algún tipo de cinta adhesiva opaca.

Monitorear las luces indicadoras. Si están encendidad cuando no las estás usando, pasa algo.

Mantener actualizado el software especialmente el relacionado con la seguridad como antivirus y firewall.

Revisar periódicamente la configuración de seguridad para ver que aplicaciones tienen acceso a la cámara y revocárselo si no lo necesitan.

No instales aplicaciones de orígenes desconocidos. En lo posible limítate a los repositorios oficiales o web de los proyectos.

Usar una contraeña segura en el router al conectarse por Wifi.

Desactivar la webcam desde el panel de configuración del sistema operativo.

No abrir correos sospechosos ni enlaces de orígenes desconocidos.

Como ya dije otras veces, estas son algunas aplicaciones que no agotan todas las alternativas que que existen en los repositorios de LInux. También pueden utilizarse aplicaciones web como Clipchamp de Microsoft o Canva que funcionan perfectamente. En cuanto a la compatibilidad de las cámaras web, hoy por hoy no hay informes de modelos que no funcione con Linux. Así que, a disfrutar.