VidBee: Un útil software descargador de vídeos de código abierto

Para nadie es un secreto que, las mayorías de las plataformas de vídeos y redes sociales realmente buenas o de gran nivel o alcance, no suelen permitir a sus usuarios gratuitos el descargar sus contenidos de vídeo, o por lo menos, de forma fácil y directa. Por lo que, una de las soluciones más comunes para acceder a estos videos es el uso de herramientas de terceros, que por lo general suelen ser complementos de navegadores web. Por ejemplo, yo suelo usar muy seguido el complemento web «Video Download Helper«. Otras veces, muchos usamos web de descargas de vídeo mediante enlaces como «SaveFrom.Net«. Sin embargo, ya que nuestro ámbito son las herramientas libres y abiertas, independientemente de si son gratuitas o pagas, hoy queremos darte a conocer un genial, moderno e innovador software de descarga de video llamado «VidBee».

Y si nunca has escuchado, visto o leído antes sobre este desarrollo del Linuxverso, déjame decirte de entrada que, a pesar de ser un desarrollo muy reciente, ofrece una compatibilidad muy buena y extensa con la mayoría de las plataformas de vídeos y redes sociales más importantes del mundo. Entre las que se incluyen YouTube, TikTok, Twitter (X), Instagram, Facebook, Twitch y muchas otras más (+1000 plataformas). Y todo esto, a través de descargas rápidas y de alta calidad (hasta 4K), y mediante descargas mediante colas por lotes y automatización de descarga RSS.

Pero, antes de iniciar esta llamativa publicación sobre el software descargador de videos de código abierto «VidBee», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada con otro desarrollo similar, al finalizar de leer esta presente publicación:

Open Video Downloader es una aplicación de código abierto que brinda la eficiencia de youtube-dl a los usuarios que prefieren trabajar desde una interfaces gráfica.

VidBee: Versátil software de descarga de video de código abierto

¿Qué es VidBee?

Según el Sitio web oficial de este desarrollo del Linuxverso, el mismo es descrito de forma sencilla y breve de la siguiente forma:

VidBee es un gestor de descargas de escritorio desarrollado con Electron y basado en yt-dlp, que ofrece una interfaz limpia y una gestión de colas para la descarga de vídeo y audio.

Sin embargo, en su Repositorio oficial sobre GitHub agregan más detalles, de la siguiente forma:

VidBee es un moderno descargador de vídeo de código abierto que te permite descargar vídeos y audios de más de 1000 sitios web de todo el mundo. Esta desarrollado con Electron y con tecnología de yt-dlp. Además, ofrece una interfaz limpia e intuitiva con potentes funciones para todas tus necesidades de descarga, incluyendo la automatización de descargas RSS, que se suscribe automáticamente a los feeds y descarga nuevos vídeos de tus creadores favoritos en segundo plano.

Mientras que, incluye muchas más información técnica y de usuario en su documentación oficial en línea:

VidBee puede monitorizar fuentes RSS y añadir automáticamente nuevos elementos a la cola de descarga. Esto es ideal para canales, listas de reproducción o creadores que publican con regularidad.

Y en caso de que desees profundizar sobre más detalles técnicos e informativos sobre esta aplicación, te invitamos a leer nuestra entrada anterior sobre ella:

Características técnicas destacadas

Descarga de video: Incluye soporte para más de 1000 plataformas incluyendo YouTube, TikTok, Twitter (X) y más. Múltiples opciones de calidad: Permite elegir entre varias resoluciones, que van desde 360P hasta 4K. Formatos flexibles: Incluye soporte para archivos MP4, WebM y otros formatos de video con soporte para codecs personalizados. Fusión inteligente: Permite seleccionar las mejores pistas de video y audio por separado para obtener la mejor calidad de imagen y sonido. Extracción de audio: Es capaz de extraer archivos de audio de alta calidad de los videos apuntados. Múltiples formatos de audio: Incluye soporte para archivos MP3, AAC, OPUS, FLAC y otros formatos principales. Audio sin pérdida: Ofrece el soporte necesario para lograr una salida de audio de la mayor calidad posible. Descarga de lista de reproducción: Facilita la obtención de listas de reproducción completas o rangos seleccionados con un solo clic. Monitoreo de progreso: Es capaz de mostrar el progreso del procesamiento por lotes en tiempo real. Descarga con un clic: Integra la capacidad de pegar un enlace e iniciar la descarga automática del video, previa habilitación. Calidad preestablecida: Permite al usuario el elegir la configuración de calidad preferida de forma predeterminada. Inicio rápido: Ofrece la capacidad de ejecutarse al inicio del arranque del sistema operativo, sin configuraciones complejas. Monitoreo en tiempo real: Es capaz de mostrarle al usuario el progreso, la velocidad, el tiempo restante y estado de la cola de los videos. Historial de descargas: Permite guardar todos los registros y facilita el poder reintentar rápidamente las tareas fallidas. Seguimiento de estado: Es capaz de comprender claramente el estado actual de cada tarea.

Tutorial rápido de uso: Descarga, instalación e Interfaz web del Software de descarga de video VidBee

VidBee ofrece en su sección de Descarga instaladores y ejecutables para Windows, macOS y Linux, tanto en formato DEB (para Debian y Ubuntu) como AppImage (Para todas las Distribuciones Linux).

Descarga

En nuestro caso práctico, hemos descargado su archivo AppImage para mostrarte su actual Interfaz gráfica de usuario (GUI), y forma de empleo para descargar un video de YouTube y configurar una Lista de reproducción de un Canal de YouTube.

Sobre VidBee

Menú de configuración

Proceso de descarga de un video de YouTube

Programar una Lista de reproducción de un Canal de YouTube