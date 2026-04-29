VirtualBox 7.2.8 corrige fallos de seguridad y soporta Linux 7.0

Hace pocos dias Oracle dio a conocer el lanzamiento oficial de «VirtualBox 7.2.8», una versión de mantenimiento que no solo se enfoca en expandir la compatibilidad con los sistemas operativos más recientes, sino que mejora su seguridad al parchear severas brechas en su código base.

Con un total de diecisiete cambios de bajo nivel, en esta nueva version podremos encontrar optimizaciones en la gestión de gráficos bajo protocolos modernos, correcciones vitales para la estabilidad de sistemas invitados comerciales y una adaptación proactiva a las inminentes versiones del núcleo de Linux.

Seguridad confidencial y correcciones de red

El pilar central de esta actualización de VirtualBox 7.2.8 es la corrección de nueve vulnerabilidades de seguridad, cuyos detalles técnicos se mantienen bajo estricta confidencialidad por parte de Oracle para prevenir el desarrollo de exploits maliciosos, ya que cinco de estas brechas han sido calificadas con un nivel de riesgo de 7.5 sobre 10, confirmándose que al menos una de ellas puede ser explotada de forma remota a través de la red sin necesidad de acceso físico o autenticación local.

Acompañando estos parches críticos, el monitor de la máquina virtual soluciona el infame error de estado «Guru Meditation» que colapsaba el hipervisor al intentar inyectar excepciones de código no definidas en el procesador. Además, la capa de conectividad ha restaurado el correcto enrutamiento en las redes NAT, solucionando un fallo de resolución que impedía a las máquinas virtuales alcanzar los servidores DNS internos de la organización.

Soporte nativo para Linux 7.0 y evolución gráfica

Por la parte de las mejoras que recibe la nueva version, se destaca el soporte inicial para los núcleos Linux 6.19 y 7.0 en los entornos anfitriones. A nivel de administración de servidores, los sistemas implementan ahora un registro de contabilidad preciso del tiempo de CPU, esto significa que el monitoreo de carga separará claramente los ciclos de procesamiento dedicados a la ejecución de las máquinas virtuales del tiempo consumido por el propio núcleo del host.

En cuanto a las extensiones para invitados, Oracle ha declarado formalmente la obsolescencia de su módulo gráfico propietario para los sistemas que ejecuten el kernel 7.0. A partir de esta versión, la compañía insta a los usuarios a realizar la transición hacia el adaptador de gráficos virtuales VMSVGA o a utilizar el módulo de video que viene integrado por defecto en el propio núcleo de las distribuciones modernas.

Portapapeles en Wayland y estabilidad en Windows 11

La interacción fluida entre diferentes plataformas gráficas finalmente ha resuelto sus asperezas más molestas. Los usuarios que ejecuten sistemas invitados con el protocolo moderno Wayland ya no sufrirán bloqueos ni pérdidas de información al intentar compartir el portapapeles bidireccionalmente con un equipo anfitrión basado en Windows, corrigiendo específicamente un frustrante error que truncaba el último carácter de los textos copiados.

En el terreno de Microsoft, la actualización soluciona un bloqueo crítico que provocaba la temida pantalla azul de la muerte por desbordamientos de búfer en entornos Windows 11, y repara los errores de actualización de certificados necesarios para el Arranque Seguro UEFI. Finalmente, la gestión de hardware virtual se refina al corregir reportes de firmware DMI nulos que afectaban el registro de Windows, y se elimina un fallo de apagado abrupto que afectaba a las instalaciones de FreeBSD 16.0 al gestionar múltiples unidades en controladores SAS.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre la liberación de esta versión, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar VirtualBox en Ubuntu y derivados?

Para los que estén interesados en poder obtener esta nueva actualización de VirtualBox, solo deben de abrir una terminal (puedes hacerlo con Ctrl + Alt + T) y ejecutar los siguientes comandos:

sudo apt update sudo apt upgrade

Instalar VirtualBox por primera vez

Para quienes no tienen instalado VirtualBox, deben saber que hay dos métodos para hacerlo:

Método 1: Descargar el paquete .deb desde el sitio oficial

Visita el sitio web oficial de VirtualBox y descarga el paquete .deb correspondiente a la versión 7.1. Instálalo con GDebi o usando el siguiente comando en la terminal:

sudo dpkg -i virtualbox-7.1.deb

Método 2: Añadir el repositorio oficial de VirtualBox

Verifica que la virtualización de hardware esté habilitada en el BIOS de tu computadora: VT-x/VT-d para procesadores Intel. Abre una terminal y agrega el repositorio oficial de VirtualBox con este comando:

echo "deb https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

Añade la clave pública PGP necesaria para verificar los paquetes descargados desde el repositorio. De lo contrario, no podremos utilizar el repositorio oficial de paquetes de VirtualBox. Para agregar la clave PGP pública del repositorio oficial de paquetes de VirtualBox, ejecuten el siguiente comando:

wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -

Actualiza el repositorio de paquetes APT con el siguiente comando:

sudo apt-get update

Hecho esto ahora vamos a proceder realizar la instalación de VirtualBox al sistema con:

sudo apt install virtualbox-7.2

Y listo con ello ya podremos utilizar la nueva versión de VirtualBox en nuestro sistema.