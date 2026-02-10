Vivaldi 7.8: correo visible en todas las ventanas y pestañas ancladas que respetan tu domini

Vivaldi ha vuelto a demostrar por qué es el navegador es un navegador que eligen los usuarios avanzados. Con el lanzamiento de la versión 7.8, la compañía noruega reafirma su compromiso con la productividad extrema y el control total, alejándose de las tendencias de la industria que buscan simplificar en exceso o imponer inteligencia artificial donde no se necesita.

Esta actualización se centra en perfeccionar la gestión de pestañas y en integrar el correo electrónico de manera omnipresente, haciendo que el flujo de trabajo sea más fluido y menos interrumpido.

Principales novedades de Vivaldi 7.8

La gran estrella de esta versión es la evolución del sistema de mosaico de pestañas (tab tiling). Vivaldi siempre ha permitido ver varias páginas a la vez, pero la versión 7.8 lo convierte en un proceso intuitivo y táctil. Ahora, organizar el espacio de trabajo es tan sencillo como arrastrar una pestaña desde la barra y soltarla sobre la ventana activa. El navegador interpreta el movimiento y permite elegir sobre la marcha si se desea dividir la pantalla vertical u horizontalmente.

Esta funcionalidad va más allá de la estética ya que transforma la navegación en una herramienta de comparación y referencia en tiempo real. Ya sea para contrastar precios, consultar documentación mientras se programa o mantener una fuente de investigación visible mientras se escribe, el mosaico elimina la fricción de cambiar constantemente de ventana.

Además, se ha añadido una opción en el menú contextual para abrir enlaces directamente en una nueva pestaña en mosaico, lo que significa que el usuario puede construir su entorno de trabajo dividido sin perder el foco de la página original. Y como es habitual en Vivaldi, todo esto es compatible con otras funciones avanzadas, como la recarga periódica de pestañas para monitorear información en vivo.

Para quienes viven dentro del navegador, Vivaldi Mail ha recibido una mejora crítica: la omnipresencia. Hasta ahora, el cliente de correo integrado estaba atado a una única ventana, lo que obligaba a «cazar» la pestaña del correo entre múltiples espacios de trabajo.

Con Vivaldi 7.8, si anclas la pestaña de correo, esta permanecerá visible y accesible en todas las ventanas y espacios de trabajo que tengas abiertos. Es un cambio sutil pero profundo que reconoce al correo electrónico como una capa de utilidad transversal, no como una simple página web más.

La gestión de pestañas ancladas también se ha vuelto más inteligente. Ahora es posible vincular una pestaña fija a su dominio original. Esto significa que si haces clic en un enlace que lleva a un sitio externo, Vivaldi lo abrirá automáticamente en una nueva pestaña, manteniendo la pestaña anclada intacta y preservando tu entorno de trabajo base. Es la respuesta a una petición histórica de la comunidad que busca fiabilidad: una pestaña fija debe comportarse como una aplicación estática, no como un navegador errático.

Accesibilidad y Estética

Bajo el capó, el equipo de control de calidad ha realizado un trabajo exhaustivo de limpieza de código, presumiendo de haber corregido «todos los fallos conocidos». Pero también hay espacio para la belleza y la accesibilidad. El Marcado Rápido (Speed Dial) ahora puede configurarse para mostrar una presentación de diapositivas diaria con imágenes de Unsplash, ofreciendo un entorno visual fresco cada mañana.

En el frente de la accesibilidad, se ha implementado la Navegación por Cursor (Caret Browsing), una función que permite recorrer el contenido de las páginas web y seleccionar texto utilizando únicamente el teclado, tratando la web como si fuera un documento de texto editable.

Finalmente si quieres conocer más al respecto, puedes consultar el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Vivaldi en Ubuntu y derivados?

Si quieres probar este navegador para darle una oportunidad puedes hacerlo únicamente haciéndote de su paquete deb que nos proporciona directamente desde su sitio oficial, lo puedes adquirir desde este link.

Posterior a su descarga solo tienes que instalar el paquete con tu gestor de paquetes preferido o el otro método es atreves de la terminal.

Para ello solo debemos abrir la terminal y posicionarnos en la carpeta donde se descargó y ejecutar el siguiente comando:

sudo dpkg -i vivaldi*.deb

Otro de los métodos para poder instalar este navegador web en tu sistema, es mediante flatpak y para ello basta con que cuentes con el soporte para este tipo de paquetes y teclees el siguiente comando:

flatpak install flathub com.vivaldi.Vivaldi

Con ello quedará instalado el navegador, ya solo debes dirigirte a tu menú de aplicaciones para ejecutarlo.