Warp es una terminal con IA y herramientas colaborativas.

La aparición de un nuevo programa para Linux es una buena noticia. En este caso se trata de Warp, un emulador de terminal con Inteligencia Artificia y herramientas colaborativas que ya tenía versión para macOS, La de Windows estará disponible próximamente.

Comencemos aclarando de que es software privativo, requiere suscripción y, aunque promete características de privacidad, la telemetría está activada por defecto.

Importante

Todos los enlaces incluidos en este post son directos a la web del proyecto. NO se incluyen enlaces referidos.

Quienes vienen leyendo mis artículos saben que no soy un talibán del software libre. No me opongo al uso de software privativo ni a compartir telemetría si hay una buena razón para eso. En este caso, al menos para los usuarios domésticos, no veo que la haya.

También, creo que hay un abuso de la Inteligencia Artificial, agregándosela a cosas en las que no aporta nada. Entrenar un modelo es algo que exige muchos recursos y, las grandes tecnológicas llevan ya mucha ventaja como para que los de las pequeñas compañías logren resultados similares.

Pero, son ustedes los que deberían bajarse Warp, probarlo y explicar en el formulario de comentarios por qué estoy equivocado. Así que entremos de una vez en materia.

Una terminal con IA y herramientas colaborativas

Conviene empezar haciendo la aclaración que Warp no tiene absolutamente nada que ver con el software de transmisión de archivos del proyecto GNOME. Es un emulador de terminal pensado para introducir y ejecutar comandos en una interfaz de texto.

Donde se pone interesante, es que podemos utilizar el ratón para indicar la posición del cursor y editar, copiar y pegar comandos. Si estás acostumbrado a utilizar el editor de textos Vim, no hara falta que aprendas nuevos atajos de teclado.

Warp Drive

¿Eres de los que se olvidan el comando que siempre necesitan? No hay problema. Warp te permite armar un ayudamemoria con una lista de comandos y sus parámetros a los que puedes acceder fácilmente. Estos comandos se almacenan en un espacio llamado Warp Drive y desde allí será posible compartirlo con tus otros ordenadores y los miembros del equipo. Warp permite fijar parámetros por defecto para ls comandos y cualquier actualización se verá reflejada en las terminales del resto,

La inteligencia artificial

Si no tienes idea sobre cuál es el comando que debes utilizar, solo necesitamas escribir el símbolo de numeral «#» y describir en lenguaje natural que es lo que estás buscando. Su otra función es explicarte los mensajes de error. Para esto solo tienes que seleccionarlo y usar el menú contextual.

Otras características

Warp es compatible con tres entornos de shell: Bash, ZSh y Fish. El entorno de shell es la interfaz que actúa de intérprete entre el usuario y el ordenador en la terminal.

El renderizado de gráficos se hace directamente en la tarjeta gráfica evitando el uso excesivo de la CPU. Tampoco descuida el aspecto visual incluyendo el modo oscuro y la generación de una paleta de colores a partir de una imagen o código.

Instalación

El programa está disponible en formato DEB y RPM por lo que puedes instalarlo con el gesto de paquetes de cualquier distribución basada en Debian, Fedora u OpenSUSE. También, pulsando en la punta de flecha estará en formato Appimage.

Mi opinión

No termina de convencerme. El plan gratuito permite conectar hasta 5 personas y acepta hasta 20 consultas a la Inteligencia Artificial. Pero ¿Realmente se justifica conectarme a un servidor externo para una consulta que el comando man puede responder perfectamente? Tampoco utilizo comandos tan complejos que no pueda tipearlos en el momento.

Seguramente habrá contextos en que resulte una herramienta útil, pero somos un blog dirigido fundamentalmente a usuarios individuales, Además, tengo mis dudas de que las respuestas de la IA de Warp sean tan completas como la de Google Gemini u OpenAI.

Como puntos a favor hay que destacar que la IA entiende el español, aunque responde en inglés. Al menos en Ubuntu 23.10, la instalación no requirió descargar dependencias adicionales.