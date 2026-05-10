Whatajong: Un divertido juego al estilo Mahjong Solitario Roguelite

Empieza un nuevo mes del presente año (mayo, 2026) y como ya es habitual, mes tras mes, hoy aprovecharemos para darles a conocer otro interesante videojuego para Linux de nuestra nueva lista de videojuegos abiertos en exploración. La cual, como ya dijimos antes, es una lista alojada en la plataforma GitHub bajo el nombre «Open source games», y cuyo fin es recopilar y difundir un listado de diferentes videojuegos de código abierto y remakes de videojuegos comerciales de código abierto. Por ello, en esta séptima ocasión, nuestro videojuego o aplicación gaming elegida es «Whatajong», el cual, pertenece a la categoría de Juegos de Rompecabezas (Puzles), y es una variante del juego Mahjong.

Vale destacar antes de iniciar la exploración de este videojuego que, dicha lista mencionada en GitHub es bastante amplia, y tiene listado más de 100 videojuegos de diferentes épocas, calidades gráficas y estilos de juegos, agrupados en muchas categorías tales como: Juegos de acción, Juegos de aventura, Juegos de negocios y magnates, Juegos de construcción de ciudades, Juegos en primera persona, Juegos de plataformas, Juegos de rompecabezas, Juegos de carreras, Juegos de estrategia en tiempo real, Juegos de rol, Juegos sandbox, Juegos de disparos, Juegos de deportes, Juegos en tercera persona, Juegos de defensa de torres, Juegos de estrategia por turnos, entre otras.

OpenGOAL: Lanzador para jugar Jak & Daxter de PS en Linux

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y divertida publicación Gamer sobre el siguiente videojuego o aplicación gaming de puzles llamada «Whatajong», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre el último videojuego explorado, al finalizar de leer esta:

OpenGOAL es un proyecto abierto del linuxverso que ofece la posibilidad de jugar al iconico videojuego de la videoconsola privativa PlayStation llamado Jax & Daxter sobre ordenadores con cualquier sistema operativo (Windows, macOS y Linux). Y para ello, ofrece una vía fácil de usar y actualizar. Además, incluye funciones relacionadas con los juegos, como la gestión de paquetes de texturas o mods. Saber más acerca de OpenGOAL

Whatajong: Un divertido juego al estilo Mahjong Solitario Roguelite

¿Qué es Whatajong?

Whatajong es un juego instalable o en línea del tipo «Mahjong», pero con un estilo denominado «Mahjong Solitario Roguelite«, dado que combina la mecánica clásica del tradicional juego Mahjong, pero con elementos de construcción de mazos. Además, fue diseñado por el usuario de la plataforma Itch.io llamado «Paoramen«, y al ser un juego de puzles, se ofrece como un entretenimiento ingenioso y divertido donde cada jugador puede construir su propio mazo de fichas con el objetivo de lograr superar 24 rondas desafiantes.

Y entre los aspectos claves o más interesantes sobre Whatajong, vale la pena mencionar algunos como:

Mecánica Roguelite : Cada ronda se vuelve más difícil, lo que requiere que el jugador mejore su mazo para crear combos poderosos.

: Cada ronda se vuelve más difícil, lo que requiere que el jugador mejore su mazo para crear combos poderosos. Construcción de mazos : A diferencia del Mahjong tradicional, en este se permite la gestión de un mazo de fichas.

: A diferencia del Mahjong tradicional, en este se permite la gestión de un mazo de fichas. Influencias : Según su desarrollador, este juego tuvo como inspiración a otros como Balatro y Hearthstone Battlegrounds como influencias.

: Según su desarrollador, este juego tuvo como inspiración a otros como Balatro y Hearthstone Battlegrounds como influencias. Multiplataforma: Se puede jugar en línea desde cualquier Navegador web moderno o mediante descarga desde itch.io sobre Windows y Linux, además de Android.

Y su instalación es sumamente sencilla, mediante Node/NPM

Una vez descargado el juego, podremos jugar al mismo a través de su archivo principal ubicado en la sub-carpeta /src/renderer , el cual, puede ser ejecutado mediante la siguiente orden de comando pnpm run dev .

Pantallazos del juego «Mahjong»: Mahjong Solitario Roguelite

Ya instalado, podremos empezar a jugar tal como se ve a continuación:

Otros juegos a explorar dentro de la categoría de Juegos de plataformas de la lista «Open source games»

BlockOut II: Una adaptación gratuita del juego original BlockOut® para DOS, editado por California Dreams en 1989. Portal64: Una versión remasterizada (para plataformas antiguas) de Portal para Nintendo 64.

Sitios webs con más información sobre videojuegos disponibles para Linux

Y para ir finalizando, recuerda que puedes explorar los siguientes enlaces webs correspondientes a Tiendas de Juegos en línea que incluyen o se especializan en videojuegos para Linux:

Juegos de acción y de plataformas

Otros juegos Mahjong y diferentes a Whatajong disponibles para Linux

Los juegos de puzzle son unos juegos clásicos por muchos, pero que siguen teniendo sus seguidores y sus incondicionales, a pesar de no contar con los últimos gráficos ni con un sonido envolvente o una trama cuasi fantástica. Los juegos de puzzle son juegos clásicos de toda la vida que podemos encontrar en cualquier plataforma, Ubuntu incluida. A continuación os contamos una serie de juegos de puzzle que podemos encontrar en los repositorios de Ubuntu y que nos proporcionarán horas de diversión y entretenimiento.

Resumen

En resumen, «Whatajong» es una divertida variante gaming del juego Mahjong, que se encuentra disponible para jugar tanto en línea como para Windows, macOS y Linux (en diferentes formatos), que nos permite rememorar y disfrutar de emocionantes y divertidos momentos del juego Mahjong, pero con el añadido de los mazos de cartas a construir y utilizar. Y en caso de que conozcas o juegues algún otro videojuego de puzles, similar o diferente al mencionado hoy aquí, te invitamos a mencionarlo vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

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