WinBoat: Aprende a ejecutar aplicaciones de Windows sobre Linux

Para nadie es un secreto que, la cuota de mercado de usuarios de Linux en ordenadores de Escritorio, tanto para el hogar como la oficina, viene de forma positiva, aumentando muy lentamente, pero de forma sostenida. Por lo que actualmente ronda entre el 3% y 5%, dependiendo del país o región del mundo. Y mucho de esto se debe a muchas cosas como los altos requisitos de hardware que actualmente Windows y macOS exigen a los usuarios para que el mismo en sus últimas versiones estables, y sus aplicaciones y videojuegos se ejecuten óptimamente. Por ello, muchos usuarios de Windows 10/11 han tomado la determinación de echar mano de alguna de las muchas distribuciones de GNU/Linux disponibles. Y en consecuencia, los desarrolladores del Linuxverso han mejorado mucho estos últimos años, el soporte y la compatibilidad con hardware y software moderno, incluyendo el nativo de Windows. Siendo buenos ejemplos de desarrollos en estos ámbitos: Wine, Bottles, Docker, LXD, QEMU, Virtualbox, y hasta los formatos de paquetes AppImage, Flatpak y Snap. Mientras que, otros como «WinBoat» se empiezan a abrir un camino propio para lograrlo, y contribuir con dicho objetivo.

WinBoat a diferencia de otros software similares no es un simple emulador más, sino que más bien es una especie de software de Máquina Virtual (MV) que utiliza un enfoque basado en contenedores, tanto de Docker como Podman. Tal como verás a continuación.

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y útil publicación sobre el útil «software WinBoat», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre la herramienta de contenedores Docker, la cual hace falta instalar para que funcione, al finalizar de leer esta:

WinBoat: Aprende a ejecutar aplicaciones de Windows sobre Linux

¿Qué es WinBoat?

De forma resumida y directa, luego de la exploración y análisis de su sitio web oficial y sección oficial de GitHub podemos describir a WinBoat de la siguiente forma:

WinBoat es una aplicación Electron que permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux mediante contenedores. Por ello, WinBoat hace que Windows sea ejecutado dentro de una máquina virtual sobre un contenedor de Docker o Podman, y realiza una conexión con el mismo a través del servidor invitado de WinBoat para obtener los datos necesarios. Mientras que, para la composición visual o gráfica de las aplicaciones, como las ventanas nativas del sistema operativo, utiliza FreeRDP junto con el protocolo RemoteApp de Windows.

De esta forma, WinBoat es capaz de ofrecerle a los usuarios las siguientes características y funciones técnicas:

Una interfaz visual elegante e intuitiva : Capaz de integrar Windows a la perfección en tu entorno de escritorio Linux, ofreciendo una experiencia casi nativa.

Instalaciones automatizadas de Windows : Ofreciendo un proceso de instalación sencillo a través de una interfaz propia que permite elegir preferencias y especificaciones varias.

Ejecución de cualquier aplicación de Windows : Dado que, funciona Windows, entonces puedes ejecutar en WinBoat prácticamente casi toda la gama de aplicaciones de Windows.

Escritorio completo de Windows : Facilita en caso de ser necesario, el acceso completo a Windows para lograr una experiencia completa del escritorio de Windows cuando sea necesario.

Integración del sistema de archivos de Windows sobre Linux: Dado que, nuestro directorio personal se monta en el Windows contenerizado, permitiendo así compartir archivos fácilmente entre los dos sistemas sin ningún problema.

El ordenador donde vayamos a instalarlo debe cumplir con ciertos requisitos mínimos exigidos por el programa, tales como más de 4 GB RAM, un mínimo de 32 GB de espacio libre en el disco duro (/var), una CPU multinúcleo con al menos 2 hilos y una tarjeta madre con soporte para ejecutar Virtualización (Capacidad de habilitar KVM en BIOS/UEFI).

Proceso de instalación

Ya instalado Docker y FreeRDP previamente el proceso de instalación y configuración es sumamente fácil y rápido, tal como se puede apreciar luego de descargar y ejecutar WinBoat a través de su ejecutable actual (0.9.0) en formato AppImage:

Como puedes ver WinBoat proporciona una interfaz elegante e intuitiva que integra Windows a la perfección en tu entorno de escritorio Linux, ofreciéndote así una experiencia prácticamente nativa. Además, instalar Windows con WinBoat es un proceso increíblemente sencillo que se realiza completamente a través de su interfaz visual. Solamente debes seleccionar tus preferencias y especificaciones, y el software se encarga del resto. Y ten presente que, si un software cualquiera funciona en Windows, entonces puede funcionar en WinBoat. Por lo que podrás disfrutar de toda la gama de aplicaciones de Windows, desde herramientas de productividad hasta entretenimiento, todo dentro de tu entorno Linux, como si fuesen ventanas nativas del sistema operativo.

Resumen

En resumen, «WinBoat» es una genial y útil aplicación que hoy en día es capaz de forma bastante óptima de lograr que cualquiera pueda disfrutar de un pedacito (aplicación o videojuego) de Windows sin renunciar a Linux. Ya que, ofrece mucho más que Wine (mayor fiabilidad de uso, compatibilidad con HW/SW e integración de lo instalado con el escritorio). Y en caso de que conozcas o utilices algún otro software similar de virtualización de aplicaciones y videojuegos de Windows sobre Linux diferente al mencionado hoy aquí, y del que no hayamos hablado antes, te invitamos a mencionarlo vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores. Y muy probablemente, para dedicarle una futura publicación informativa y técnica.

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