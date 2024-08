¿Windows 11 o Linux? Esta es mi experiencia

Alguien dijo una vez que cuando las personas hacemos planes los dioses se ríen a carcajadas. Mi respuesta a la pregunta ¿Windows 11 o Linux? era clara. Cuando llegara el fin de soporte a Windows 10 borraba esa partición y me quedaba con Linux.

Había comprado mi ordenador actual hace tres años y era perfectamente utilizable unos años más. Aunque los requisitos de hardware no cumplían los requisitos de Microsoft si podría funcionar divinamente con cualquier distribución Linux. Pero, una serie de circunstancias lo destruyeron hasta el punto de lo irreparable.

No voy a contar acá la historia de cómo lo logré, pero terminé con un ordenador nuevo que traía WIndows 11 preinstalado y, aunque le instalé Ubuntu Studio decidí dejarlo. Este artículo es una versión revisada de uno anterior pero después de haber podido probar la última criatura de Redmond.

¿Windows 11 o Linux?

Me sigue impresionando el avance de la tecnología. Ya era enorme el salto desde lo que tardaba en cargar un sistema operativo desde un disco rígido a un SSD. Comparado con un SSD NVMe es alucionante. Antes desde que encendía el ordenador hasta la pantalla de inicio de sesión podías ir a buscar un café.

No experimenté el problema con el arranque dual que reportaron muchos usuarios, sin embargo, cuando trato de iniciar sesión en Ubuntu Studio después de un reinicio desde Windows 11 el sistema se queda colgado. Tengo que apagar el equipo y cortar la energía para después iniciar sesión.

Windows 11

Después de más de un mes de uso de Windows 11 se confirma mi sensación de que la única razón de su existencia es la alianza de Microsoft con los fabricantes de microprocesadores. Una forma de ayudarles a vender sus productos. No es que sea un mal sistema operativo sino que no tiene ninguna característica disruptiva que haga que los usuarios quieran migrar desde Windows 10 como no sea obligado.

Soy parte del programa Windows Insider (Microsoft te da una licencia gratis a cambio de ser su conejillo de indias) y aún las actualizaciones más tempranas suelen ser bastante estables y no tardan tanto en instalarse como en Windows 10.

La gran baza de Windows 11 cuando recién salió era la posibilidad de poder instalar aplicaciones de Android (Desde la tienda de Amazon) nunca anduvo bien y se discontinuó, También una nueva interfaz que ordena las cosas de manera un poco diferente.

La siguiente gran apuesta de Microsoft, solo para un grupo de hardware selecto (Y caro) es una herramienta de inteligencia artificial que te permitirá reanundar una tarea en el punto que la dejaste o conseguir ayuda para la misma en base a capturas de pantallas periódicas. Nada que no puedas hacer en Linux con Python y algunas de las Inteligencias Artificiales de código abierto.

Artículo relacionado: Windows 11 sigue sumando motivos para que te pases a Linux

Linux

En mi modesta opinión basada en mi propia experiencia como usuario la principal razón para cambiar a un ordenador compatible con Windows 11 es que realmente necesites usar una aplicación que solo corra bajo Windows. Yo solía necesitar el Abby Finereader, un programa de reconocimiento óptico de caracteres y conversor de formato de documentos. Estos días descubrí que combinando LibreOffice Draw y Documentos de Google obtengo casi el mismo resultado.



Entiendo que en programas muy específicos como los de diseño asistido por ordenador no haya una alternativa de código abierto o en la nube que resulten adecuadas o que en caso de haberlo lleve más tiempo lograr el mismo resultado que en las de Windows.

Pero, en el caso de los usuarios domésticos difícilmente haya una distribución Linux que no se adapte a sus necesidades. Yo hago diseño web y creación de contenidos. Uso herramientas en la nube como Canva que están aumentando de precio. Mi idea es pasarme al uso de programas de código abierto como Krita, Inkscape, Gimp y Kdenlive.

Cuando casi todos los fabricantes de automóviles siguieron a Henry Ford y automatizaron los procesos, Rolls Royce decidió enfocarse en la fabricación artesanal y personalizada como ventaja competitiva. Puede que sea una buena idea que mientras todos se pasan a la nube y a la IA quedarse con las aplicaciones de nuestro disco y hacer las cosas a la antigua.