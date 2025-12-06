Wine 10.20 llega con Vkd3d, mejoras en la API Win 32, correciones y mas

Wine es una reimplementación de la interfaz de programación de aplicaciones de Win16 y Win32 para sistemas operativos basados en Unix.

El proyecto Wine continúa su marcha progresiva hacia la emulación completa de las API de Windows en sistemas operativos tipo Unix, lanzando la versión experimental, «Wine 10.20», una actualización que continúa con las mejoras de soporte y de la compatibilidad con aplicaciones y juegos críticos.

Tras el ciclo de desarrollo de la versión 10.19, este nuevo lanzamiento integra 337 cambios significativos y resuelve 31 informes de errores.

Principales novedades de Wine 10.20

Una de las actualizaciones más destacadas es la integración del paquete Vkd3d, responsable de la implementación de la API Direct3D 12. Este módulo ha sido actualizado a la versión 1.18, y con sus mejoras, promete un mejor rendimiento y una mayor fidelidad gráfica para los títulos más modernos que dependen de esta tecnología.

A nivel de sistema, los desarrolladores se centraron en perfeccionar la implementación del mecanismo «Reparse Point«, una característica crítica del sistema de archivos de Windows que permite adjuntar datos adicionales y etiquetas a archivos y directorios. La inclusión de compatibilidad con Reparse Point en funciones vitales como CreateHardLink(), SetFileAttributes(), FindNextFile() y MoveFileWithProgress() representa un avance clave en la precisión de la implementación de API Win32, facilitando el correcto funcionamiento de instaladores y aplicaciones complejas que manipulan estructuras de archivos avanzadas.

Refactorización, rendimiento y compatibilidad WoW64

El equipo de Wine ha continuado con la refactorización estructural de la implementación de Common Control, un proceso necesario tras dividir la biblioteca COMCTL32 en módulos separados para sus versiones 5 y 6. Esta labor interna, aunque invisible para el usuario final, es vital para la solidez y el mantenimiento a largo plazo del código.

En el ámbito del rendimiento y la compatibilidad, esta nueva versión 10.20 aborda problemas específicos que impactaban a grupos importantes de usuarios. Se ha corregido un bug crítico que provocaba el bloqueo de numerosos juegos, como Syberia 2, al operar en modo WoW64 (Windows-on-Windows de 64 bits) en sistemas equipados con GPU NVIDIA. Solucionar este tipo de fallos es crucial para garantizar una experiencia de juego fluida y para la adopción de Wine por parte de la comunidad gamer.

Además, se ha resuelto una congelación de respuesta al presionar las teclas del cursor en juegos clásicos como Might and Magic VI, y se ha eliminado un problema que impedía el correcto inicio o causaba el congelamiento de compilaciones de Windows de aplicaciones que utilizan la biblioteca GTK, incluyendo herramientas populares de desarrollo como Meld y Geany.

En cuanto a la lista de informes de errores cerrados en Wine 10.20 abarca una impresionante variedad en el segmento de aplicaciones de productividad y bases de datos, se han solventado problemas relacionados con el instalador de SQL Server 2012/2014 y MS Office 365, así como con el software de diseño profesional QuarkXPress 2024. Otras aplicaciones como TomTom MyDrive Connect 4.x y la herramienta HiveMQ CE 2025.5 también han visto corregidos fallos de funcionamiento.

Por último y no menos importante, cabe mencionar que esta actualización mejora la experiencia para títulos de estrategia y acción. Se han cerrado bugs que afectaban el lanzamiento y la jugabilidad de juegos como Civilization 1.2, el clásico StarCraft, The Last Stand: Aftermath y Mega Man X DiVE.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles del lanzamiento en el siguiente enlace.

¿Como instalar la versión de desarrollo de Wine 10.20 en Ubuntu y derivados?

Para poder instalar esta versión de desarrollo de Wine 10.20, se deben realizar algunos ajustes en el sistema. El primero y más importante de ellos es el de habilitar el soporte la arquitectura de 32 bits. Cabe mencionar que, aunque tu sistema sea de 64 bits, el habilitar este soporte te va ahorra muchos problemas que suelen ocurrir, ya que la mayoría de las librerías de Wine están enfocadas a la arquitectura de 32 bits. Para ello escribimos sobre la terminal:

sudo dpkg --add-architecture i386

Ahora debemos de importar las llaves y añadirlas al sistema con este comando:

sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key

Hecho esto, ahora vamos a añadir el siguiente repositorio al sistema, para ello escribimos en la terminal:

sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/$(lsb_release -sc)/winehq-$(lsb_release -sc).sources sudo apt update sudo apt --download-only install winehq-devel sudo apt install --install-recommends winehq-devel sudo apt --download-only dist-upgrade

Podemos verificar que ya tenemos instalado Wine y además qué versión tenemos en el sistema ejecutando el siguiente comando:

wine --version